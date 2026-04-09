DPU จัด CIBA Student Showcase Day 2026 ยกระดับศักยภาพการเรียนรู้เชิงบูรณาการ สู่เวทีนำเสนอผลงานนักศึกษามืออาชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดกิจกรรม CIBA Student Showcase Day 2026 เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานเชิงวิชาการและโครงการธุรกิจในรูปแบบมืออาชีพ ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) ที่มุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์สู่การประยุกต์ใช้จริงในโลกธุรกิจยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจยั่งยืน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ไฮไลต์สำคัญของงานคือการแข่งขัน “Sustainable Business Approval Simulation Competition” ซึ่งเป็นการแข่งขันจำลองกระบวนการพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้จาก 3 รายวิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สามารถวิเคราะห์เชิงระบบ วางแผนธุรกิจ และนำเสนอแนวคิดที่ตอบโจทย์ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 52 ทีม จากหลากหลายสาขาวิชา และคัดเลือกเหลือ 9 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้ายประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ อาจารย์วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล, CFP - อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และ ดร.ณรงค์เดช เถกิงเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการประเมินที่เข้มข้นและสอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจจริงในระดับสากล
 
อาจารย์วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า โครงการ CIBA Student Showcase Day 2026 เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรวม 5 รายวิชา ครอบคลุมทั้งด้านกฎหมาย การเงิน การบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Experiential Learning) ตั้งแต่ชั้นปีต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเชิงลึก และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พร้อมกันนี้ ยังระบุว่า การเรียนรู้ในโมดูล Business Data Analytics โดยเฉพาะหัวข้อ Green & Sustainable Consumption จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และสามารถพัฒนาแนวคิดที่สอดคล้องกับทิศทางความยั่งยืนของเศรษฐกิจโลก

“จุดสำคัญของกิจกรรมไม่ได้อยู่เพียงการประกวดให้ได้ผู้ชนะเท่านั้น แต่เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึก “Pitching” หรือการนำเสนอแนวคิดธุรกิจต่อหน้าคนจำนวนมาก ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในโลกการทำงานจริง นักศึกษาต้องฝึกคิดอย่างมีระบบ ฝึกอธิบายสิ่งที่ตนเองทำให้ชัดเจน และเรียนรู้วิธีตอบคำถามจากกรรมการอย่างมีเหตุผล โดยทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นปีแรก” คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี กล่าว

สำหรับการทำงานของนักศึกษาเป็นการทำงานแบบกลุ่ม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด วางแผน วิเคราะห์ และออกแบบวิธีการนำเสนอในแบบของตนเอง แต่ละทีมสามารถเลือกวิธีอธิบายธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์ตามแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด เพื่อทำให้โครงการของตนโดดเด่นและสามารถสื่อสารกับกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์วสุกานต์ ระบุว่า โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปูพื้นฐานให้นักศึกษาคิดแบบ “คนทำธุรกิจ” ตั้งแต่เริ่มต้นการเรียน โดยเฉพาะการทำให้นักศึกษาเข้าใจว่าแนวคิดเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงประเด็นเฉพาะด้าน แต่เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงอยู่ในทุกวิชาและทุกสาขา นักศึกษาจึงต้องนำองค์ความรู้จากสาขาของตนเองมาผสานกับวิชาพื้นฐานที่เรียนในชั้นปีที่ 1 อย่างรายวิชา กฎหมายและจรรยาบรรณเพื่อประกอบธุรกิจ การเงินธุรกิจ การบัญชีสำหรับธุรกิจ เพื่อใช้วิเคราะห์และพัฒนาแผนงานให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

“อันที่จริงแล้วเรื่อง Sustainability อยู่ในทุกวิชา เพราะฉะนั้นเด็กแต่ละสาขาต้องใช้ความรู้ของตัวเอง และต้องใช้ความรู้จากวิชาอื่น ๆ ที่เรียนในปี 1 มาช่วยวิเคราะห์และทำงานตรงนี้ร่วมกัน จุดมุ่งหมายสำคัญคือการปูพื้นให้นักศึกษาคิดอย่างเป็นธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนไปพร้อมกันด้วย” อาจารย์วสุกานต์ กล่าว


สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม “รวมพลคนปกติ” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน คว้ารางวัลชนะเลิศ จากผลงาน “POCKETRA App” วอลเล็ตอัจฉริยะที่ช่วยส่งเสริมการออมและลดความผิดพลาดในการทำธุรกรรม รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม “Think Tong” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จากผลงาน “FRESHIFY” สติกเกอร์อัจฉริยะบอกความสดของอาหารแบบเรียลไทม์ และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม “Billionaire Gangstar” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ จากแนวคิดธุรกิจแฟชั่นอย่างยั่งยืน

ตัวแทนทีม “รวมพลคนปกติ” เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ เพราะเพื่อน ๆ ทุกคนมีความตั้งใจในการทำงานชิ้นนี้ โดยผลงาน “POCKETRA App” เป็นแอปพลิเคชันด้าน Financial Planning ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินประเภท Non-Bank กับผู้ใช้งาน โดยออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างวินัยในการออมผ่านระบบอัตโนมัติที่สามารถตั้งค่าเปอร์เซ็นต์การออมจากทุกการใช้จ่ายได้ตามความต้องการ

จุดเด่นของแอปพลิเคชันดังกล่าวอยู่ที่ฟีเจอร์ “More Save Model” ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถออมเงินได้ทันทีทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยผู้ใช้สามารถกำหนดสัดส่วนการออมได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงิน สรุปรายจ่ายรายเดือน และแนะนำแนวทางการบริหารเงิน เพื่อช่วยเสริมสร้างวินัยทางการเงินในระยะยาว

นอกจากการแข่งขันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Green & Sustainable Consumption” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโมดูล Business Data Analytics โดยมีนักศึกษาจำนวน 32 กลุ่ม จากทุกสาขาวิชา ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยเชิงวิเคราะห์ที่ใช้ข้อมูล (Data-Driven Research) เป็นฐานในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในมิติของความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม การรับรู้ด้าน ESG และแนวโน้มการบริโภคสีเขียวในยุคดิจิทัล









