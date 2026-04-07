CIBA DPU พานักศึกษาการตลาดดิจิทัลบุก MARTECH EXPO 2026 เปิดโลกเครื่องมือจริง เสริมศักยภาพสู่ Data + AI Marketing

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยหลักสูตรการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในงาน MARTECH EXPO 2026 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้จากสนามจริงให้นักศึกษา ได้สัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมการตลาดดิจิทัลจากผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมาร่วมจัดแสดงโซลูชันด้าน Marketing Technology อย่างครบวงจร
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของระบบการตลาดยุค Data-Driven ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่กระบวนการเก็บข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์อินไซต์ การวางแผนสื่อและคอนเทนต์ ไปจนถึงการใช้เครื่องมือบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และการวัดผลแคมเปญเชิงลึก โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการสำรวจเครื่องมือจริงที่ภาคธุรกิจใช้งาน พร้อมตระหนักว่าการตลาดยุคใหม่ต้องผสาน “ความคิดสร้างสรรค์” เข้ากับ “เทคโนโลยีและข้อมูล” เพื่อออกแบบประสบการณ์ลูกค้าอย่างแม่นยำและสร้างการเติบโตให้แบรนด์อย่างยั่งยืน
อาจารย์สิรภพ รุจรัตนพล อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า การเรียนรู้จากงานจริงเช่นนี้ช่วยย่นระยะห่างระหว่างห้องเรียนกับโลกการทำงาน ผู้เรียนได้เห็นเครื่องมือจริง เข้าใจภาษาที่ใช้ในอุตสาหกรรม และมองเห็นแนวโน้มของการตลาดยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูล ทั้งในมิติของการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การทำงานร่วมกันของทีมคอนเทนต์ มีเดีย และนักวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญของนักการตลาดในยุคที่การแข่งขันเชื่อมโยงระดับโลก
ตลอดการเข้าร่วมงาน นักศึกษาได้ฝึกตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ต่อเทคโนโลยีแต่ละประเภท ทั้งในด้านการแก้ปัญหาทางธุรกิจ รูปแบบข้อมูลที่ใช้ ข้อจำกัดของเครื่องมือ และความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้กับบริบทของแบรนด์ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากการสังเกตแนวคิดของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญที่นำเสนอผลงานจริง ซึ่งช่วยเปิดมุมมองด้านการออกแบบบริการดิจิทัล การสร้างคุณค่าจากข้อมูล และการพัฒนานวัตกรรมการตลาดที่ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
ทั้งนี้คณาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม ได้แก่ อาจารย์กุลทิวา โซ่เงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติธารรัฐ อุตมะสิริเสนี และอาจารย์ปัณณ์ ณัฐพงษ์ แสงสุวรรณ ร่วมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์จากหน้างานเข้าสู่กรอบคิดเชิงกลยุทธ์ในห้องเรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์แบรนด์ งานครีเอทีฟ และเทคโนโลยี ว่าต้องบูรณาการกันอย่างไรจึงจะสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง
ด้าน “อลินดา สาระกิจ” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สะท้อนประสบการณ์ว่า การเข้าร่วมงานครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการตลาดดิจิทัลชัดเจนมากขึ้น จากเดิมที่เข้าใจว่าเป็นเพียงการทำคอนเทนต์หรือโฆษณา แต่ในความเป็นจริงมีเครื่องมือจำนวนมากที่ช่วยวิเคราะห์ วางแผน และวัดผลได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นองค์กรนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาธุรกิจจริง ทำให้มองเห็นเส้นทางอาชีพและแนวทางการพัฒนาทักษะของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น