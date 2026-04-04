DPU กวาด 4 รางวัลชนะเลิศ CWIE ระดับภูมิภาค โชว์ศักยภาพการสร้าง "Global Talent" ตอบโจทย์อุตสาหกรรมโลก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในงานประกวดผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ประจำปี พ.ศ. 2569 ของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา CWIE ภาคกลางตอนบน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 ณ อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย DPU สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ถึง 4 ประเภทรางวัล อันประกอบด้วย 1) รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษาดำเนินการ CWIE นานาชาติดีเด่น 2) รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้นิเทศ CWIE ในสถานประกอบการดีเด่น ได้แก่ นายกฤษณะ ผดุงพันธุ์ ผู้จัดการส่วนงานอำนวยการบิน ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการบิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 3) รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการ CWIE ดีเด่น ได้แก่ บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (มหาชน) – แว่นท็อปเจริญ และ 4) รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักศึกษาที่มีโครงงาน CWIE นานาชาติดีเด่น ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ทั้งหมดนี้ตอกย้ำความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานที่เข้มข้นและยั่งยืนของ DPU ด้วยวิสัยทัศน์ของ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี
ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมออกแบบหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจนมีความเป็นมืออาชีพ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขยายผล CWIE ครอบคลุมทุกหลักสูตรแบบ 100% ซึ่งงานวิจัยสถาบันฯ ยืนยันชัดเจนว่าช่วยให้บัณฑิตมีสมรรถนะตรงใจสังคมและภาคธุรกิจ ขณะเดียวกันคณาจารย์ยังได้รับความรู้แบบ Industry-Embedded Learning มาพัฒนานักศึกษาให้เป็น Global Talent ที่พร้อมสำหรับตลาดแรงงานโลกอย่างแท้จริง สิ่งที่น่าภูมิใจยิ่งกว่ารางวัลคือเสียงตอบรับจากสถานประกอบการนานาชาติที่เสนอรับนักศึกษาเข้าทำงานทันทีตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ยืนยันคุณภาพของระบบนิเวศการศึกษาที่สร้างให้นักศึกษาเป็นทั้งพลเมืองและพลโลกที่มีศักยภาพสูง
นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (มหาชน) - แว่นท็อปเจริญ กล่าวถึงรางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการ CWIE ดีเด่น ที่ได้รับว่า "รู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับรางวัลที่ได้รับ อันแสดงให้เห็นว่าแว่นท็อปเจริญของเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการร่วมพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาผ่านหลักสูตร CWIE ที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเราก็จะยังคงเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักสูตร CWIE ของ DPU ต่อไป"
ด้านความสำเร็จในมิติความร่วมมือกับสถานประกอบการ อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ ผดุงพันธุ์ จากบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทผู้นิเทศ CWIE ดีเด่น โดยระบุว่ารางวัลนี้สะท้อนความร่วมมืออันเข้มแข็งในการถ่ายทอดทักษะจากตัวจริงในอุตสาหกรรมสู่นักศึกษา ขณะที่ นาย กฤษณะ ผดุงพันธุ์ กล่าวเสริมว่า รู้สึกดีใจที่ความมุ่งมั่นในการเป็น Mentor ได้รับการยอมรับ และพร้อมจะเดินหน้าถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมการบินต่อไป
สำหรับรางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษาที่มีโครงงาน CWIE นานาชาติดีเด่น เป็นของโครงการ “MACAU READY: A Cross Cultural Work Integration Guide for Thai CWIE Students” จากหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ โดยนางสาวอทิตยา ตรีเจริญพร ตัวแทนนักศึกษาผู้พัฒนาโครงงานร่วมกับ นางสาวจิรดา สุกใส และนางสาวลัดดา ท่อนิธิอัครโชค เปิดใจว่า ภูมิใจที่ความมุ่งมั่นในการเผชิญ "โจทย์ยาก" กลายเป็นคู่มือที่ช่วยให้รุ่นน้องและแรงงานไทยเตรียมตัวทำงานข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความกดดัน และเพิ่มความมั่นใจในเวทีโลก โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทั้งหลักสูตร มหาวิทยาลัย สถานประกอบการ และสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง
อาจารย์จุฑามาศ ลิมศุภนาค หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์นิเทศ CWIE ให้ข้อมูลว่าโครงงานนี้สะท้อนความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ในการยกระดับบัณฑิตไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งส่งผลให้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ CWIE นานาชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับความเห็นของ ดร.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ระบุว่าการประกวดนี้เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้เกิด Experience-based Education ที่เท่าทันตลาดงาน ทำให้ทุกฝ่ายได้รับผลลัพธ์แบบประสานประโยชน์ ทั้งความรู้ที่สดใหม่ นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าที่ใช้ได้จริง ทักษะการทำงานทันยุค และแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกัน โดยผู้ชนะเลิศทุกรางวัลจะได้เป็นตัวแทนเครือข่ายฯ ภาคกลางตอนบนเข้าชิงชัยในระดับชาติต่อไปในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้