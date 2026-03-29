DPU ร่วมกับ จ.สงขลา เดินหน้าสร้าง “ห้องเรียนสอนคิด” ผนึกพลังเครือข่าย ยกระดับการศึกษาไทยอย่างเป็นระบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 จังหวัดสงขลาได้จัดเวทีการจัดการความรู้โรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM-A) ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ห้องเรียนที่สอนคิดเพื่ออนาคตของเด็กทุกคน” ณ โรงแรมลากูนาแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา โดยความร่วมมือของสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ในฐานะทีม PM และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ พร้อมผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูเข้าร่วมอย่างคับคั่ง สะท้อนพลังความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง

เวทีครั้งนี้ทำหน้าที่เป็น “พื้นที่เรียนรู้ร่วม” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติในทุกระดับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สะท้อนคิด และร่วมกันออกแบบอนาคตของการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างห้องเรียนที่ผู้เรียน “คิดเป็น เรียนรู้เป็น และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่” ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาในยุคปัจจุบัน

ในพิธีเปิด อาจารย์ นายแพทย์วิธู พฤกษนันต์ รอง ผอ.สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เน้นย้ำว่า การพัฒนาการศึกษาไม่ควรเป็นเพียงโครงการระยะสั้น แต่ต้องสามารถฝังตัวอยู่ในระบบการทำงานของโรงเรียนอย่างยั่งยืน ห้องเรียนจึงต้องเปลี่ยนจากพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ ไปสู่พื้นที่ที่ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างความรู้

ขณะที่ นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. ได้สะท้อนภาพสำคัญของ “ความเสมอภาคทางการศึกษา” ว่าเป็นภารกิจในการทลายข้อจำกัดที่เด็กจำนวนมากต้องเผชิญ โดยยกตัวอย่างเด็กที่ต้องออกจากห้องเรียนเพื่อช่วยครอบครัว หรือเด็กที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบแม้จะมีศักยภาพเฉพาะด้าน กสศ. จึงทำหน้าที่เติมเต็ม “ความเสมอภาคในแนวดิ่ง” เพื่อออกแบบโอกาสการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตของเด็กแต่ละคน พร้อมทั้งเชิญชวนครูให้ช่วยกันดึงเด็กทุกคนให้อยู่ในระบบการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง

ด้าน ดร.กำพล ศรธนะรัตน์ อนุกรรมการ กสศ. ได้ฉายภาพทิศทางของโครงการ TSQM ว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ โดยเน้นการทำงานเชิงพื้นที่ผ่านเครือข่าย ท่ามกลางบริบทของโลกการศึกษา 5.0 ที่ต้องเผชิญทั้งความเหลื่อมล้ำและความหลากหลายของผู้เรียน การศึกษาจึงต้องยืดหยุ่นและตอบโจทย์ชีวิตมากขึ้น โดยมุ่งพัฒนาเด็กให้มี Passion มีทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และมีความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาด “ครู” ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบและขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้

สอดคล้องกับ รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ คีรีรัตน์ โค้ชโครงการ TSQM-A จ.สงขลา ที่สะท้อนจากผลงานวิจัยกว่า 49 เรื่องว่า ครูไทยมีศักยภาพในการพัฒนาห้องเรียนอย่างแท้จริง หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม โดยครูต้องมีทักษะการสอนเชิงวิจัย ออกแบบแผนการเรียนรู้เป็นระบบ และใช้ PLC เป็นเครื่องมือพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การจัดการเรียนรู้แบบ 4 ขั้น ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งต้องจัดวางบทบาทของครูให้ชัดเจน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและทักษะดิจิทัลของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะทีมบริหารโครงการ (PM) ได้ร่วมออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของเวทีนี้ให้เกิด “การเรียนรู้เชิงระบบ” เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบายสู่ห้องเรียน โดยใช้กระบวนการ Developmental Evaluation (DE) เป็นกลไกสำคัญในการสะท้อนข้อมูลจริงและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผศ. ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ในฐานะหัวหน้าโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQM-A) ได้สะท้อนว่า จังหวัดสงขลากำลังก้าวข้ามจาก “การพัฒนาแบบโครงการ” ไปสู่ “การพัฒนาเชิงระบบ” ที่เชื่อมโยงทุกระดับเข้าด้วยกัน โดยมี “ห้องเรียน” เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เมื่อห้องเรียนเปลี่ยน ผู้เรียนจะเปลี่ยน และจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบในที่สุด

ตลอดระยะเวลา 2 ปีของการดำเนินงาน TSQM-A ในจังหวัดสงขลา มีโรงเรียนเข้าร่วมถึง 117 แห่ง และเกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นลำดับ ตั้งแต่การดำเนินงานตาม 8 มาตรการ การพัฒนาการเรียนรู้แบบ 4 ขั้น ไปจนถึงการสร้าง “ห้องเรียนสอนคิด” ที่มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดของผู้เรียน พร้อมทั้งการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (CoP) เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ

กิจกรรมภายในเวทีสะท้อนการทำงานเชิงระบบอย่างชัดเจน ทั้งการนำเสนอผลจากหน่วยงานต้นสังกัด การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารและครู การนำเสนอ CoP งานวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบ Design Thinking รวมถึง Coding และ Robotics ตลอดจนการระดมความคิดเห็นและสรุปบทเรียนร่วมกัน (AAR) ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

เวทีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่เป็น “จุดเชื่อมของการเปลี่ยนแปลง” ที่สะท้อนให้เห็นว่า การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสามารถเกิดขึ้นได้จริง หากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง โดยเริ่มต้นจากหัวใจสำคัญที่สุด คือ “ห้องเรียน” เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเด็กทุกคน



































DPU ร่วมกับ จ.สงขลา เดินหน้าสร้าง “ห้องเรียนสอนคิด” ผนึกพลังเครือข่าย ยกระดับการศึกษาไทยอย่างเป็นระบบ
DPU ร่วมกับ จ.สงขลา เดินหน้าสร้าง “ห้องเรียนสอนคิด” ผนึกพลังเครือข่าย ยกระดับการศึกษาไทยอย่างเป็นระบบ
DPU ร่วมกับ จ.สงขลา เดินหน้าสร้าง “ห้องเรียนสอนคิด” ผนึกพลังเครือข่าย ยกระดับการศึกษาไทยอย่างเป็นระบบ
DPU ร่วมกับ จ.สงขลา เดินหน้าสร้าง “ห้องเรียนสอนคิด” ผนึกพลังเครือข่าย ยกระดับการศึกษาไทยอย่างเป็นระบบ
DPU ร่วมกับ จ.สงขลา เดินหน้าสร้าง “ห้องเรียนสอนคิด” ผนึกพลังเครือข่าย ยกระดับการศึกษาไทยอย่างเป็นระบบ
