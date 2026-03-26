คณะกายภาพบำบัด DPU ผ่านการรับรองจากสภากายภาพบำบัด ตอกย้ำศักยภาพ มีมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเปิดรับนักศึกษาปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ผ่านการรับรองสถาบันและหลักสูตรจากสภากายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา สะท้อนศักยภาพความพร้อมทั้งด้านการเรียนการสอน บุคลากร และแหล่งฝึกปฏิบัติทางคลินิก พร้อมเดินหน้าผลิตบัณฑิตคุณภาพรองรับระบบสุขภาพยุคใหม่ เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2569

โดยสภากายภาพบำบัดได้มีมติรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด พร้อมทั้งรับรองสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569) โดยรับรองหลักสูตรนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2569–2573 และกำหนดระยะเวลาการรับรองสถาบันระหว่างเดือนมีนาคม 2569 ถึงมีนาคม 2571

ดร.กภ.เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ทางคณะฯ มีความยินดีที่ได้ทราบผลการประเมินจากสภากายภาพบำบัด ซึ่งแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร โดยคณะมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านอุปกรณ์การเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แหล่งฝึกปฏิบัติทางคลินิก ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานจริง

คณบดีคณะกายภาพบำบัดกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะฯ มีความพร้อมเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักกายภาพบำบัดมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพ ควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะด้านผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่การทำงานจริงและการสร้างอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ในด้านการดำเนินงาน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กำหนดพันธกิจหลักครอบคลุมทั้งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและเครือข่ายวิชาชีพ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณค่าทางสังคม

โดยกระบวนการก่อนการประกาศรับรองดังกล่าว สภากายภาพบำบัดได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อดำเนินการตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันและหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัดของสถาบันต่างๆ ซึ่งต่อมาได้ประกาศรายชื่อผู้ตรวจประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัด สภาฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.กิติมา รงค์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการ อาจารย์ ดร.อุษา ครุครรชิต ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการและเหรัญญิก และ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล ประโมทยกุล ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันและหลักสูตร ให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา รายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด ตลอดจนกำกับติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันตลอดระยะเวลาการรับรอง รวมถึงดำเนินการอื่นตามที่สภากายภาพบำบัดมอบหมาย โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดจากสภากายภาพบำบัด ได้มาตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันและหลักสูตร สำหรับการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา

















คณะกายภาพบำบัด DPU ผ่านการรับรองจากสภากายภาพบำบัด ตอกย้ำศักยภาพ มีมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเปิดรับนักศึกษาปี 2569
