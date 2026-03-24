คณะศิลปศาสตร์ DPU จับมือ สมาคมวาทศิลป์และการกล่าวสุนทรพจน์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีสาขาประเทศไทย ยกระดับศักยภาพทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีสำหรับนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สมาคมวาทศิลป์และการกล่าวสุนทรพจน์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีสาขาประเทศไทย (Korea Speech & Eloquence Association, Thailand Headquarters) เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านการพูด การนำเสนอ และการสื่อสารภาษาเกาหลีของนักเรียนและนักศึกษาในประเทศไทย ให้มีทักษะที่แข็งแกร่งทั้งในเวทีการแข่งขันสุนทรพจน์และการใช้งานภาษาเกาหลีในชีวิตจริง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ณ สมาคมเกาหลีในประเทศไทย (The Korean Association in Thailand)
พิธีลงนามความร่วมมือจัดขึ้นโดยมีผู้บริหารสมาคมวาทศิลป์และการกล่าวสุนทรพจน์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี สาขาประเทศไทย นำโดย คุณ ฮเย-ฮยอน คิม (Hye Hyun Kim) ประธานสมาคม นาย ดูซอบ ยุน (Doo Seop Youn) นายกสมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทย (The Korean Association in Thailand) ในฐานะประธานกรรมการสมาคม และผู้บริหารคณะศิลปะศาสตร์ DPU นำโดย ดร.วริศ ลิ้มลาวัลย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.โชติกานต์จิราลักษณ์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์โบมี คิม (Bo Mee Kim), อาจารย์ฮันแท ซง (Hantae Song) และ ดร.ยุนฮวาน คิม (Dr. Yoonhwan Kim) อาจารย์จากหลักสูตรภาษาตะวันออกเพื่อธุรกิจ (ภาษาเกาหลี)
ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เรียนภาษาเกาหลีในหลากหลายมิติ ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีในประเทศไทยและในระดับโลกการพัฒนากิจกรรมที่เสริมทักษะการพูด การนำเสนอ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือในกิจกรรมทางวิชาการและวัฒนธรรมเกาหลีที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในวงกว้าง
คุณ ฮเย-ฮยอน คิม (Hye Hyun Kim) ประธานสมาคมสุนทรพจน์และวาทศิลป์เกาหลี สาขาประเทศไทย กล่าวถึงความสำคัญของการทำความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ความร่วมมือที่เราจะลงนามกันในวันนี้ ไม่ได้เป็นเพียงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ในการร่วมกันพัฒนาความคิดและทักษะการสื่อสารของนักศึกษา ผ่านภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ จะช่วยให้เราเข้าใจมนุษย์และสังคม ผ่านภาษาและวัฒนธรรม ดังนั้นการเรียนรู้ด้านการพูดและการแสดงออกในภาษาเกาหลี จะมีบทบาทสำคัญในการเปิดโลกความคิดของนักศึกษา และช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการสื่อสารในระดับนานาชาติ
สำหรับสมาคมสุนทรพจน์และวาทศิลป์เกาหลีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 เป็นผู้นำในการพัฒนาวัฒนธรรมวาทศิลป์และกล่าวสุนทรพจน์ในประเทศเกาหลีใต้และเป็นผู้จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับโลก (K-Speech World Contest) ปัจจุบันสมาคมมีสาขาในต่างประเทศ 16 แห่งทั่วโลก ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย และอื่นๆ เช่น ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศแคนาดา
ขณะที่ ดร.วริศ ลิ้มลาวัลย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ DPU กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยเฉพาะในหลักสูตรภาษาตะวันออกเพื่อธุรกิจ (ภาษาเกาหลี) ให้มีทักษะการสื่อสารที่ครบถ้วน ไม่เพียงแค่การอ่านและเขียน แต่รวมถึงความสามารถในการพูดและนำเสนอซึ่งมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจในอนาคต
ในปีการศึกษา 2568 คณะศิลปศาสตร์ DPU ได้มีการจัดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี 2 ครั้ง คือ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เรื่องราวของคยองนัมเบ่งบานที่ DPU (DPU 에서 피어나는 경남 이야기) และ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี หัวข้อ ท่องเที่ยวไทยตามวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน ในโครงการการแข่งขันศักยภาพทางภาษา “Empowering Potential Language Communication” ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทางสมาคมสุนทรพจน์และวาทศิลป์เกาหลี สาขาประเทศไทย ได้เข้ามาสังเกตการณ์และให้การสนับสนุนด้วย
“ความร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองผ่านกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการร่วมกัน ต้องขอขอบคุณทางสมาคมที่เห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีของคณะศิลปศาสตร์ DPU จึงทำให้เกิดความร่วมมือในวันนี้” คณบดีคณะศิลปศาสตร์ DPU กล่าว
หลังพิธีลงนามความร่วมมือ ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและเห็นพ้องกันว่าความร่วมมือในวันนี้จะเป็นกรอบความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาในหลักสูตรภาษาตะวันออกเพื่อธุรกิจ (ภาษาเกาหลี) คณะศิลปศาสตร์ DPU มีโอกาสพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากมืออาชีพ และเวทีการประกวดที่มีมาตรฐานในระดับโลก