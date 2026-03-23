DPU x AIS เปิดเวที Next Gen Creators ดัน “ศักยภาพ” นักนิเทศฯ สร้างคอนเทนต์จริง มีรายได้ สู่โลกดิจิทัลครีเอเตอร์ยุคใหม่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จับมือ AIS เปิดโครงการ DPU Next Gen Creators x AIS เสริม “ศักยภาพ” นักศึกษานิเทศศาสตร์ผ่านการผลิตคอนเทนต์จริงในอีเวนต์ระดับประเทศ ฝึกคิด–สร้าง–สื่อสารแบรนด์ พร้อมสร้างรายได้และพอร์ตโฟลิโอ ตั้งแต่ยังเรียนในมหาวิทยาลัย
นางสาวเกล็ดทราย อินทรพล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพันธมิตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ได้ร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS จัดโครงการ “DPU Next Gen Creators x AIS” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้พัฒนาทักษะการผลิตสื่อและคอนเทนต์ดิจิทัลจากประสบการณ์จริง ผ่านการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการสร้างและพัฒนากลุ่ม “นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่” (Next Gen Creators) ที่สามารถคิด วิเคราะห์ และผลิตสื่อที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Experiential Learning) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1–4 จากคณะนิเทศศาสตร์ โดยเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการผลิตคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์จริงในรูปแบบ User Generated Content (UGC) ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมในยุคดิจิทัล เพราะสะท้อนมุมมองของผู้ใช้งานจริงและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่าง ฝ่ายการตลาดพันธมิตรของมหาวิทยาลัย และคณะนิเทศศาสตร์ DPU เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่การทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรม
ภายใต้โครงการดังกล่าว นักศึกษาได้มีโอกาสลงพื้นที่ร่วมผลิตคอนเทนต์จากกิจกรรมอีเวนต์ของ AIS โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ งาน “Bloom with Love วาเลนไทน์ที่เบ่งบาน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ AIS SIAM สยามสแควร์ ซอย 7 และงาน “AIS Siam: Empowering Me” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–25 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชั้น 3 AIS SIAM โดยนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ผลิตคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงาน และเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok บนช่องทางของตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงตั้งแต่การคิดไอเดีย การวางโครงเรื่อง การถ่ายทำ ไปจนถึงการเผยแพร่คอนเทนต์บนสื่อดิจิทัล พร้อมทั้งได้รับรายได้ระหว่างเรียนผ่านการทำงานร่วมกับ บริษัทจำลอง Creation Hub ของคณะนิเทศศาสตร์
หนึ่งในกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วมผลิตคอนเทนต์ คือ นิทรรศการศิลปะ “Empowering Me – A Power of Identity Beyond Appearances: นี่คือฉัน งดงามอย่างที่ฉันเป็น” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท GULF และสภากาชาดไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปีของการสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายในนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะเชิงสัญญะ (Symbolism Art) จากศิลปินรุ่นใหม่จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยผลงานศิลปะเหล่านี้ถ่ายทอดเรื่องราว ความฝัน และตัวตนของผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้า ผ่านมุมมองทางศิลปะที่ลึกซึ้งและทรงพลัง
นางสาวเกล็ดทราย กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือระหว่าง DPU และ AIS ในโครงการ DPU Next Gen Creators ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันศักยภาพของนักศึกษาให้ก้าวสู่การทำงานในอุตสาหกรรมสื่อและคอนเทนต์ดิจิทัลอย่างแท้จริง นักศึกษาไม่เพียงได้ฝึกทักษะด้านการคิดและการผลิตสื่ออย่างเป็นระบบเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับองค์กรระดับประเทศ รวมถึงการสร้างผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นพอร์ตโฟลิโอในสายอาชีพได้ในอนาคต
“โครงการนี้สะท้อนแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลักดันให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เชื่อมโยงการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่โลกการทำงาน พร้อมสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถสร้างรายได้และประสบการณ์วิชาชีพได้ตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ DPU ในการ ‘ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต’ และเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล” นางสาวเกล็ดทราย กล่าวทิ้งท้าย