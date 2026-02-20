xs
DPU เปิดแนวคิด “Potentialigence” พลิกการศึกษาไทย จากการแนะแนวอาชีพสู่การพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้วย Competency

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา “Potentialigence” ภายใต้แนวคิด The Future of Human Potential เปลี่ยนการค้นหาตัวเองจากแบบทดสอบทั่วไปสู่การพัฒนาศักยภาพเชิงสมรรถนะ (Competency) อย่างเป็นระบบ พร้อมสร้าง “พิมพ์เขียวชีวิต” ที่เชื่อมการเรียนรู้กับโลกการทำงานจริง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์อธิการบดี เปิดเผยถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาในงาน “DPU: The Future of Human Potential” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ว่า มหาวิทยาลัยกำลังยกระดับการเรียนรู้ผ่านศาสตร์ “Potentialigence” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มุ่งเน้นการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานยุคใหม่อย่างแท้จริง

ดร.ดาริกา กล่าวถึงจุดตั้งต้นของการพัฒนาแนวคิดดังกล่าวว่า ในอดีตเครื่องมือวัดบุคลิกภาพและความสนใจอย่าง RIASEC (Holland Code) ถือเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการช่วยเลือกสายอาชีพ และ DPU เองก็เคยนำมาใช้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกพบว่า นักศึกษาจำนวนไม่น้อยไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ต่อในเชิงปฏิบัติได้จริง เนื่องจากผลลัพธ์มักสะท้อนเพียงว่า “เป็นคนประเภทใด” หรือ “เหมาะกับงานกลุ่มใด” แต่ไม่ได้ชี้ชัดว่า “ต้องพัฒนาทักษะอะไร” เพื่อไปสู่ความสำเร็จในอาชีพนั้น

“ผลลัพธ์ของแบบทดสอบลักษณะนี้ จึงยังไม่สามารถทำให้เด็กเชื่อมั่นได้จริงว่าอาชีพนั้นเหมาะกับเขา และในบางกรณีทำให้รู้สึกคล้ายการทำนายทั่วไปที่พบในโลกออนไลน์ มากกว่าการวางแผนอนาคตที่จับต้องได้” ดร.ดาริกา กล่าว

พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการศึกษา โดยจากการสำรวจนักเรียนกว่า 80,000 คน พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากกว่า 50% ยังไม่มั่นใจว่าจะเรียนต่อในสาขาใด ขณะที่การใช้แบบทดสอบวุฒิภาวะในการตัดสินใจเลือกอาชีพ (Career Maturity Inventory: CMI) ก็สะท้อนว่าระดับความพร้อมในการตัดสินใจของนักเรียนไม่ได้เพิ่มขึ้นจากช่วงมัธยมต้น

“ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนชัดว่า เด็กจำนวนมากยังขาดทั้งความเข้าใจตนเองและความพร้อมในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตอาชีพ” ดร.ดาริกา กล่าว


จากโจทย์ดังกล่าว DPU จึงพัฒนาแนวทางใหม่ภายใต้ Potentialigence Center โดยเปลี่ยนกระบวนการ “Discover” หรือการค้นหาตัวตน จากการวัดความสนใจ ไปสู่การวิเคราะห์ “Competency” หรือสมรรถนะหลักของแต่ละบุคคล โดยอ้างอิงจาก Lominger Competency Model ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานสากลด้านสมรรถนะในการทำงาน และผสานเข้ากับแนวคิดด้านศักยภาพอย่าง CQ–EQ–DQ

“แนวทางนี้ทำให้การค้นหาตัวเองไม่ใช่แค่รู้ว่าเราชอบอะไร แต่ทำให้รู้ว่าเรามีศักยภาพด้านใด และต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติม เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตและอาชีพ” ดร.ดาริกา อธิบาย

แนวคิดดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนสามารถมองเห็น “พิมพ์เขียว” ของตนเองได้อย่างชัดเจน ทั้งจุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา และทิศทางการเติบโตในอนาคต ซึ่งช่วยลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่เรียนกับความต้องการของตลาดแรงงาน (Expectation Gap)
ในเชิงระบบ DPU ยังได้พัฒนา DPU Passport System เพื่อเก็บข้อมูล Competency ของนักศึกษาแต่ละคน และนำไปออกแบบการเรียนรู้แบบ Personalized Learning ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับศักยภาพเฉพาะบุคคล โดยแบ่งเส้นทางการเรียนรู้ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ Discover ในปีที่ 1 เพื่อค้นหาตัวตน Unleash ในปีที่ 2 เพื่อปลดปล่อยศักยภาพผ่านการทำงานร่วมกับผู้อื่น และ Accelerate ในปีที่ 3 เพื่อเร่งความพร้อมสู่โลกการทำงานจริง

ข้อมูลจากกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะถูกประมวลผลเป็น Career Report หรือ “คู่มือการใช้งานศักยภาพ” ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้แนบกับ Resume เพื่อสะท้อนจุดแข็ง สไตล์การทำงาน และความพร้อมในการทำงานให้กับนายจ้างได้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันแรกของการสมัครงาน

ดร.ดาริกา กล่าวทิ้งท้ายว่า ศูนย์ Potentialigence ของ DPU ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแนะแนวอาชีพ แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้าง “ศักยภาพมนุษย์” อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเติบโตในโลกการทำงานได้อย่างยั่งยืน และในขณะเดียวกันยังช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาบุคลากรให้กลายเป็นกำลังสำคัญในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ









