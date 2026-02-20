คณะศิลปศาสตร์ DPU ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล “Happy Seollal 2026” ต่อยอดความร่วมมือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดย ดร.วริศ ลิ้มลาวัลย์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Happy Seollal 2026” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย (Korean Cultural Center in Thailand) เนื่องในโอกาสเทศกาล “วันซอลลัล” (Seollal) หรือวันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติของประเทศเกาหลี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
ในการนี้ คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย ดร.โชติกานต์ จิราลักษณ์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปองพนธ์ สวนศรี หัวหน้าหลักสูตรภาษาตะวันออกเพื่อธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์จากหลักสูตรภาษาตะวันออกเพื่อธุรกิจ (ภาษาเกาหลี) ได้แก่ อาจารย์โบ มี คิม (Bo Mee Kim), อาจารย์ฮันแท ซง (Hantae Song) และ ดร.ยุนฮวาน คิม (Dr. Yoonhwan Kim)
ดร.วริศ กล่าวว่า “ตลอดปีที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์ DPU ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย (KCC) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประกวดสุนทรพจน์ช่วงเดือนพฤศจิกายน การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ตลอดจนการเข้าร่วมงาน DPU : The Future of Human Potential สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมวันซอลลัลในวันนี้เป็นการเรียนรู้และต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรภาษาตะวันออกเพื่อธุรกิจ (ภาษาเกาหลี) ในด้านการเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีต่อไป”
กิจกรรมภายในงาน “Happy Seollal 2026” เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน โดยมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเกาหลีหลากหลายรูปแบบ อาทิ พิธีเซแบ (การคำนับขอพรผู้อาวุโส) การละเล่นพื้นบ้านอย่าง นอลตวีกี ทูโฮ และแพงงี รวมถึงการสาธิตการทำแป้งต๊อก การลิ้มลองอาหารมงคลประจำเทศกาลอย่าง “ต๊อกกุก” (ซุปแป้งต๊อก) และสตรอว์เบอร์รีพรีเมียมจากเกาหลี และการแสดงสุดพิเศษจากวง Pine Tree วงดนตรีพื้นบ้านเกาหลีฟิวชั่น ที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี
ในงาน กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย คิม นัมฮยอก (Kim Nam-hyuk) ได้กล่าวกับแขกที่มาร่วมงานว่า “ปีมะเมียได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เริ่มก้าวแรกของปีใหม่ร่วมกับทุกท่านในวันนี้ วันซอลลัลเป็นวันพิเศษที่ครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้ใช้เวลาร่วมกัน ได้เห็นทุกคนมาร่วมงานและ
หัวเราะไปด้วยกัน ทำให้รู้สึกว่าชาวไทยรักวัฒนธรรมเกาหลีมาก ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ได้พลังแห่งม้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปีใหม่นี้ และขอให้ทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองและสุขภาพแข็งแรง”
นอกจากบุคคลทั่วไปที่สนใจวัฒนธรรมเกาหลีแล้ว งานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนจากมูลนิธิและภาคส่วนต่าง ๆ และผู้สนใจในวัฒนธรรมเกาหลีเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่แล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างชาวไทยและชาวเกาหลี โดยทางคณะศิลปศาสตร์เล็งเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในรากฐานทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอดการดำเนินธุรกิจและการสื่อสารในระดับสากลต่อไป
ดร.ยุนฮวาน คิม กล่าวถึงกิจกรรมวันซอลลัลว่า “ในสาธารณรัฐเกาหลี เทศกาลซอลลัลไม่ใช่แค่การเริ่มต้นปีใหม่ ครอบครัวได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันในวันซอลลัลเพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมและเพื่อขอบคุณปีที่ผ่านมาและอวยพรให้ปีใหม่มีแต่สิ่งที่ดีในด้านสุขภาพและด้านความร่ำรวย อีกสิ่งที่พิเศษมาก ๆ คือการรับประทาน ต๊อกกุก (Tteokguk) อาหารที่แทนคำอวยพรในวันปีใหม่”