คณะศิลปกรรมศาสตร์ DPU เยือน "Louis Vuitton Hotel" สัมผัสประสบการณ์ระดับโลก ณ บ้านตรอกถั่วงอก ฉลอง 130 ปีลายโมโนแกรม

ผศ.กมลศิริ วงศ์หมึก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา DPU เข้าเยี่ยมชม "Louis Vuitton Hotel Bangkok" ป๊อปอัพนิทรรศการสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เนรมิตอาคารประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณแจน-จิตติมา วรรธนะสิน Communications Director ของ Louis Vuitton Thailand ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมนำชมรายละเอียดการจัดแสดงในแต่ละชั้น เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบได้เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างสรรค์แบรนด์ระดับโลกและการผสมผสานศิลปะเข้ากับวิถีชีวิตอย่างลงตัว
โปรเจกต์จัดแสดง "Louis Vuitton Hotel Bangkok" ที่ได้ไปเยี่ยมชมนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 130 ปีแห่งการเดินทางของลาย Monogram อันเป็นเอกลักษณ์ โดยทางแบรนด์เลือกปักหมุดที่ "บ้านตรอกถั่วงอก" ย่านวงเวียน 22-เยาวราช ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์เก่าแก่ 5 คูหาของตระกูลอัสสกุล และเคยเป็นออฟฟิศดั้งเดิมของไทยสมุทรประกันชีวิต การเลือกทำเลแสดง Louis Vuitton ในย่านประวัติศาสตร์เช่นนี้ถือเป็นจุดหมายปลายทางเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น 1 ใน 5 แห่งทั่วโลกที่ได้รับเลือกให้จัดกิจกรรมในรูปแบบโรงแรมป็อปอัพที่สะท้อนเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานของเมซง
ภายในอาคารทั้ง 4 ชั้นถูกนำเสนอผ่านประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟที่บอกเล่าเรื่องราวของกระเป๋าไอคอนิก 5 รุ่น เริ่มจากชั้นแรกที่ต้อนรับด้วยหีบเดินทางอันเป็นรากฐานของแบรนด์ ต่อเนื่องไปยังชั้น 2 ที่มี Keepall Lobby และห้องนิรภัย Speedy P9 Safe Room ผลงานการตีความใหม่โดย Pharrell Williams ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แผนกสุภาพบุรุษ พร้อมบริการประทับตัวอักษร Hot-stamping ที่ออกแบบมาเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ ขณะที่ชั้น 3 ถูกเนรมิตให้เป็น Neverfull Gym และ Noé Bar ที่ถ่ายทอดต้นกำเนิดของกระเป๋าใส่แชมเปญในบรรยากาศที่สัมผัสได้จริง
ส่วนไฮไลต์ที่ชั้นสูงสุดคือการพาผู้เข้าชมย้อนเวลากลับไปสู่ปี 1930 ในห้อง Speedy Room ที่ตกแต่งสไตล์วินเทจ พร้อมทางเดินเชื่อมไปยัง Alma Terrace ระเบียงที่จำลองทิวทัศน์ของกรุงปารีสผ่านจอภาพขนาดใหญ่ มอบประสบการณ์เสมือนยืนอยู่ใจกลางฝรั่งเศส นิทรรศการ Louis Vuitton Hotel Bangkok เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี ณ บ้านตรอกถั่วงอก ถนนสันติภาพ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 โดยเปิดให้บริการทุกวันและต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของทางแบรนด์