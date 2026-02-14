DPU ลงนาม MOU พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น ดันองค์ความรู้ Longevity-Wellness–Healthcare เชื่อมวิชาการสู่ธุรกิจสุขภาพระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ร่วมกับบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้าน Wellness และสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ Wellness & Healthcare เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและสากล โดย ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ลงนามร่วมกับคุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น มี ดร.พีรยุทธ มั่งคั่ง ผู้ช่วยรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายงานวิชาการ ตลอดจนคณบดี และคณาจารย์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (5-2) DPU
ผศ.ดร.พัทธนันท์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ที่ส่งเสริม Longevity ที่หมายความรวมถึง Wellness และ Healthcare ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลก ตามแนวคิดการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการยืดช่วงเวลาของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (Healthspan) ให้ยาวนานที่สุดเท่ากับอายุขัย (Lifespan) เน้นการสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรง มีสมองแจ่มใส มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปราศจากโรคเรื้อรัง ซึ่งแนวทางเหล่านี้เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยี
“การผสานความร่วมมือกับภาคเอกชนจะช่วยขับเคลื่อนองค์ความรู้จากห้องเรียนและงานวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้จริง พร้อมสร้างโอกาสทางวิชาการ วิจัย และวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเครือข่ายวิชาการ ขณะที่บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะร่วมผลักดันด้านการสื่อสารและการจัดกิจกรรม การร่วมมือครั้งนี้จะสามารถเชื่อมโยงบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริม Longevity เข้ากับภาคธุรกิจอย่างเป็นระบบ” ผศ.ดร.พัทธนันท์ กล่าว
โดยมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Thailand Wellness & Healthcare Expo 2026 ระหว่างวันที่ 25–27 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยงานดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมสุขภาพ และยังเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างนวัตกรรม และการต่อยอดความร่วมมือเชิงพาณิชย์ในอนาคต ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับระบบนิเวศด้าน Wellness และ Healthcare ของประเทศอย่างยั่งยืน