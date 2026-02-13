DPU เปิดวิสัยทัศน์ “The Future of Human Potential” ชูการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เป็นหัวใจการศึกษา รับโลกอนาคตที่ AI เปลี่ยนเกมแรงงาน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดตัวแนวคิดและทิศทางแบรนด์ใหม่ภายใต้กรอบ “The Future of Human Potential” อย่างเป็นทางการ เพื่อตอกย้ำบทบาทสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างรอบด้าน เพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในยุคที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทุกมิติของสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันไม่ใช่เพียงเรื่องเทคโนโลยี แต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของทักษะ แรงงาน และความคาดหวังขององค์กรอย่างสิ้นเชิง โดยข้อมูลจากสถาบันระดับนานาชาติสะท้อนตรงกันว่า องค์กรจำนวนมากเริ่มหลีกเลี่ยงการจ้างบัณฑิตจบใหม่ ไม่ใช่เพราะขาดความรู้เชิงวิชาการ แต่เพราะยังขาด “ศักยภาพที่พร้อมใช้งานจริง” ในโลกการทำงาน
“วันนี้ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป องค์กรกำลังมองหาคนที่เข้าใจตนเอง สื่อสารเป็น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ปรับตัวเร็ว และมีแรงขับภายในในการเติบโต ซึ่งทั้งหมดนี้คือเรื่องของการพัฒนา ‘ศักยภาพมนุษย์’ ซึ่งเป็นภารกิจของทุกฝ่ายเพื่อประเทศชาติ” ดร.ดาริกา กล่าว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระบุว่า แนวคิด Human Potential จึงไม่ใช่คำเชิงนามธรรม แต่เป็นโจทย์เชิงระบบที่ต้องทำให้ “จับต้องได้” ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงจิตวิทยา สมรรถนะการทำงาน และประสบการณ์จริงเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะในบริบทที่ AI กำลังเข้ามาเป็น “เครื่องมือ” ของคนที่มีศักยภาพ
“เราเชื่อว่าอนาคตไม่ใช่การแข่งขันระหว่างคนกับ AI แต่คือการแข่งขันระหว่างคนที่ใช้ AI เป็น กับคนที่ยังไม่รู้จักศักยภาพของตัวเอง มหาวิทยาลัยจึงต้องทำหน้าที่มากกว่าสอนวิชา แต่ต้องช่วยให้นักศึกษาค้นพบ ปลดปล่อย และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าว
ภายใต้แนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้พัฒนา Potentialigence Center ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้าน Human Potential ตลอดเส้นทางการศึกษา โดยเน้นการผสานศาสตร์ด้านจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพเข้ากับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเติบโตในสายอาชีพจริง
โครงสร้างการพัฒนาศักยภาพของ DPU ถูกออกแบบเป็นเส้นทางต่อเนื่องตลอด 3 ปีการศึกษา ตั้งแต่การค้นพบตัวเอง (Discover) การปลดปล่อยศักยภาพ (Unleash) ไปจนถึงการเร่งศักยภาพสู่การเติบโตในอาชีพ (Accelerate) เพื่อให้นักศึกษาไม่เพียง “เรียนจบ” แต่ “เติบโตพร้อมใช้งานจริง” และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างไม่มีข้อจำกัด หนึ่งในเครื่องมือสำคัญคือ ระบบ DPU Passport ซึ่งเป็นระบบพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individualized Learning) ผ่านแนวคิด Gamification โดยนักศึกษาจะเริ่มจากการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) เพื่อทำความเข้าใจศักยภาพของตนเอง จากนั้นเลือกกิจกรรมหรือ “Quest” ที่สอดคล้องกับความสนใจและเป้าหมาย เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง สะสมประสบการณ์ คะแนน และสร้างโปรไฟล์ศักยภาพที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการสมัครงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น รองรับผู้เรียนที่มีสไตล์แตกต่างกัน ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เวิร์กชอปเชิงปฏิบัติ กิจกรรมแบบ On-site ที่ใช้เครื่องมือเชิงเกมและประสบการณ์เชิงโต้ตอบ รวมถึงบทเรียนออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพในแบบที่เหมาะสมกับตนเอง
“การเปิดตัวแนวคิด ‘The Future of Human Potential’ จึงไม่ได้เป็นเพียงการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ แต่เป็นการประกาศจุดยืนเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลุกศักยภาพมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับโลกอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เราอยากเห็นบัณฑิตที่ไม่เพียงเก่ง แต่รู้คุณค่าของตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กรและสังคมได้อย่างมีความหมาย นี่คืออนาคตของการศึกษาที่ DPU ตั้งใจสร้าง” ดร.ดาริกา กล่าว
ในโอกาสเดียวกัน มหาวิทยาลัยยังจัดเวที Inspiring Talk รวมวิทยากรชั้นนำจากหลากหลายวงการ ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดสู่ความสำเร็จ ภายใต้หัวข้อ “Unbox the Secret: ความลับของคนประสบความสำเร็จ ที่มหา’ลัยไหนไม่เคยบอกคุณ” เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน โดยสะท้อนแนวคิด Human Potential ผ่านเรื่องจริงจากผู้ปฏิบัติในสนามจริง
ภายในงานยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการค้นหาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างเข้มข้น โดยได้รับเกียรติจาก อ.จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ YouTuber สายความรู้ เจ้าของเวที Inspiring Talk ได้ชวนผู้ฟังสำรวจที่มาของศักยภาพจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเข้าใจพัฒนาการของคำว่า ศักยภาพ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ คุณภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและนักพฤติกรรมศาสตร์จาก Nudge Thailand ได้นำหลักพฤติกรรมศาสตร์ และจิตวิทยาเชิงบวกมาถ่ายทอดเรื่องศักยภาพในนิยามของวิชาการ และการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณจันทร์เพ็ญ จันทนา FSVP ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหาร Social Media, Digital Content & Creative Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รวมถึง ดร.วีรณัฐ โรจนประภา ผู้วิจัยและผู้ออกแบบมรณานุสติ คาเฟ่ และ คุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้งบริษัท Local Alike และนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (SE Thailand) ได้แบ่งปันประสบการณ์การค้นพบและพัฒนาศักยภาพจนสามารถประสบความสำเร็จได้
นอกจากนี้ DPU ยังได้รับเกียรติจากเซเล็บ ดารา และศิษย์เก่า มาร่วมงาน อาทิ หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ แพรว คณิตกุล เนตรบุตร กรุ๊งกริ๊ง รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร หวานหวาน อรุณณภา พาณิชจรูญ หมอก๊ก ปริญญา อังสนันท์ ซ่า มาริซ่า ลลอยด์ มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์ ฝ้าย บุญธิดา ชินวงษ์ แซม พลสัน นกน่วม และ โม อมีนา พินิจ