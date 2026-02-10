DPU เปิดฉากการแข่งขัน DPU GAMES : WORLD FESTIVAL ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยพลังกีฬาและความสามัคคี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา DPU GAMES : WORLD FESTIVAL ประจำปีการศึกษา 2568 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี
นายพิสิษฐ์ ถิระเรืองตระกูล นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2568 ในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2025 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่า การแข่งขันกีฬา DPU GAMES ดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินการกีฬา DPU GAMES ด้วยความร่วมมือจากสายงานกิจการนักศึกษา General Support & Services และสโมสรนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และน้ำใจนักกีฬา
สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล เปตอง วอลเลย์บอล E-Sports (ROV) E-Sports (วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง) E-Sports (บาสเกตบอลออนไลน์) เชียร์ลีดมือ และเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้ง 16 วิทยาลัยและคณะ เข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 19 มีนาคม 2569 และมีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ พิธีมอบเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลรวมกีฬา ตลอดจนพิธีปิดการแข่งขัน ในวันที่ 27 มีนาคม 2569
นอกจากนี้ ภายในพิธีเปิดการแข่งขันในปีนี้ ยังมีการ เปิดตัวชุดการแข่งขันของนักกีฬาจากแต่ละวิทยาลัยและคณะ รวมทั้งสิ้น 14 ทีม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดการแข่งขันกีฬา DPU GAMES ที่มีการออกแบบและนำเสนอชุดประจำทีมอย่างเป็นทางการ เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และพลังความร่วมมือของนักศึกษาในแต่ละสังกัด สร้างสีสันและบรรยากาศความคึกคักให้กับพิธีเปิดการแข่งขัน หลังจากนั้น นางสาววิมลรัตน์ นนทะสี นักกีฬาดีเด่นกีฬาคอร์ฟบอล ผู้แทนนักกีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 “อินทนิลเกมส์” ทำหน้าที่เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณนักกีฬา เพื่อแสดงถึงความพร้อม ความมุ่งมั่น และความตั้งใจในการเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความสุจริต ยุติธรรม และมีน้ำใจนักกีฬา
การจัดพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประกาศเริ่มต้นการแข่งขันกีฬา DPU GAMES อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีกล่าวคำปฏิญาณของนักกีฬา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ำใจนักกีฬา และการเคารพกติกาการแข่งขัน อันเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ประธานในพิธีได้กล่าวโอวาทและอวยพรแก่นักกีฬา รวมถึงคณะผู้จัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมตอกย้ำคุณค่าและสปิริตของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา DPU GAMES : WORLD FESTIVAL ประจำปีการศึกษา 2568