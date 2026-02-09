xs
ขอเชิญชวนนักผจญภัยมาสนุกกับ "RO ที่ เน้นแค่ Monthly Pass" ในการทดสอบ "Hearth Test (CBT)" แบบจำกัดจำนวน ของ Ragnarok Origin Classic

"Ragnarok Origin Classic" ที่พัฒนาโดย Gravity Game Vision ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าพร้อมกันทั้งในไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลีใต้ แล้ววันนี้ และสำหรับการทดสอบ "Hearth Test" แบบจำกัดจำนวน ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

การทดสอบ "Hearth Test" ในครั้งนี้ ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับตัวละคร High Class ทั้ง 14 อาชีพ ที่รวมถึงอาชีพสุดคลาสสิกของเผ่าพันธุ์มนุษย์และอาชีพ Summoner ของเผ่าพันธุ์ Doram ออกผจญภัยไปพร้อมกับผู้เล่นจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย มิตรภาพและการแข่งขันที่ไร้พรมแดน ซึ่งทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทดสอบในครั้งนี้ ผู้เล่นจะได้สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านจังหวะของการพัฒนาตัวละคร การเล่นที่ยุติธรรม และประสบการณ์โดยรวมด้วยตนเอง ร่วมเป็นสักขีพยานให้กับ "เกม RO ที่เน้นแค่ Monthly Pass เป็นหลัก" สามารถดรอปไอเทมทุกอย่างได้จากภายในเกม ประสบการณ์การผจญภัยอย่างแท้จริงเพื่อผู้เล่นทุกคน

เปิดตัวข้อมูลเกี่ยวกับ CBT แบบจำกัดจำนวน การผจญภัยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
นับตั้งแต่ที่ "Ragnarok Origin Classic" เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า ทีมงานได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเข้ามามากมายจากผู้เล่นทั่วทั้งเอเชีย เกี่ยวกับทิศทางการออกแบบเกม ไม่ว่าจะเป็น การปรับความเร็วในการพัฒนาตัวละคร การลดช่องว่างระหว่างผู้เล่นที่เติมเงินและผู้เล่นทั่วไป ตลอดจนการปรับสมดุลอาชีพ เป็นต้น ทีมงานได้แจ้งว่าการทดสอบ "Hearth Test" มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงกลไกและ รูปแบบการเล่นของเวอร์ชันปัจจุบันผ่านประสบการณ์จริง ให้นักผจญภัยได้กลับมาพบกับความรู้สึกที่คุ้นเคยอีกครั้งภายในเกม


การทดสอบ "Hearth Test" ครั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 ก.พ. 2569 โดยคาดว่าจะรองรับนักผจญภัยได้ราว 5,000 คน จากทั่วทั้งเอเชีย เพื่อเข้าร่วมการทดสอบ CBT ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 3-16 มี.ค 2569 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน (หลังสิ้นสุดการทดสอบจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดออก)
https://survey.roglobal.com/s/Q6aPCDLC?ext=lang=t

ในช่วงระยะเวลาของ "Hearth Test" ครั้งนี้ นักผจญภัยจะได้สัมผัสประสบการณ์ต่อไปนี้ก่อนใคร
• แค่มี Monthly Pass ในมือ โลกทั้งโลกก็อยู่ในมือคุณ：ปลดล็อกโหมดการผจญภัยใหม่ที่เน้นแค่ "Monthly Pass" เพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษต่างๆ สัมผัสกับจังหวะการเล่นที่ต่อเนื่อง
• การพัฒนาที่ง่ายดาย กลับคืนสู่การผจญภัยอย่างแท้จริง：ปรับปรุงระบบการพัฒนาและแก้ไขการสุ่มรางวัล ลดภาระในการทำความเข้าใจและการใช้งาน กลับสู่ความสนุกของ RO อย่างแท้จริง
• อาชีพหลากหลาย เปลี่ยนได้อย่างอิสระ：เผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์ Doram อาชีพ High Class สุดคลาสสิกที่เปิดพร้อมกัน 27 Build ให้คุณเลือกได้อย่างอิสระ！
• การแข่งขันที่เป็นธรรม เล่นด้วยกันได้ทั่วทั้งเอเชีย：ทลายกำแพงทางภูมิศาสตร์ ร่วมผจญภัยไปกับผู้เล่นจากทั่วทั้งเอเชีย เข้าร่วมการต่อสู้เชิงกลยุทธ์และร่วมมือกันเพื่อคว้าชัยชนะ

ในระหว่างการทดสอบ จะมีสิทธิประโยชน์และกิจกรรมต่างๆในเกมให้เหล่านักผจญภัยมากมาย อย่าช้า!! รีบมาลงทะเบียนเข้าร่วมการทดสอบ "Hearth Test" กดติดตามเว็บไซต์ทางการเพื่อรับข้อมูลการทดสอบอย่างละเอียดและการอัปเดตล่าสุดกันเลย!

เปิดตัวกิจกรรม "Player Co-creator" เกมจะเติบโตได้เพราะผู้เล่น
Ragnarok Origin Classic มุ่งมั่นที่จะ "เปลี่ยนแปลงเพื่อผู้เล่นอย่างแท้จริง" ไม่ใช่แค่การปรับปรุงเวอร์ชันตามข้อเสนอแนะของผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังตั้งใจที่จะดึงตัวผู้เล่นที่มีความเข้าใจเกมอย่างลึกซึ้งเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมมือกับทีมผู้พัฒนาเพื่อหาแนวทาง ในอนาคตของเกมร่วมกัน ยกระดับประสบการณ์โดยรวมของเกมให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ทีมผู้พัฒนาจึงได้เปิดตัวกิจกรรม "Player Co-creator" ขึ้น


ในกิจกรรมนี้ ผู้เล่นที่ได้รับคัดเลือก จะได้เข้าร่วมงาน "Co-creator" ตามเวลาที่กำหนด เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมผู้พัฒนาในหัวข้อต่างๆ เช่น ประสบการณ์ในการเข้าร่วม Hearth Test หรือการปรับปรุงเนื้อหาและระบบต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน ผู้เล่นชุดแรกของ "Player Co-creator" ได้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาอย่างเป็นทางการกับทีมงานแล้ว พวกเขาได้เข้าร่วมเล่นเกม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเกมกับผู้เล่นคนอื่นๆ
นอกจากนี้ ทีมงานยังได้เปิดช่องรับสมัคร สำหรับผู้เล่นทุกท่านที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข สามารถแนะนำหรือเสนอชื่อตนเองผ่านฝ่ายบริการลูกค้าได้ หลังจากผ่านการคัดเลือกและได้รับการตอบรับจากทีมงานแล้ว จะมีโอกาสได้เข้าร่วมทีม "Player Co-creator" และจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมตามที่กำหนด
https://forms.gle/P5nykeWuR85Jc6Dm6
ลงทะเบียนล่วงหน้า ลุ้นรับ iPhone
เกม Ragnarok Origin Classic ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว
• ลงทะเบียนล่วงหน้าสำเร็จจะได้รับพาหนะ [Bunny Group] และ เฮดแวร์ [Mini Majestic Goat]
• นักผจญภัยสามารถชวนเพื่อนๆมาลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยกันได้ เมื่อชวนเพื่อนมาลงทะเบียนล่วงหน้าได้ครบ 5 คน จะได้รับเฮดแวร์ [Mini Angel Wings] เพิ่มเติม
• นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เข้าร่วมการจับรางวัล ลุ้นรับ iPhone 17 Pro อีกด้วย！

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่：https://roocpr.short.gy/th0209
โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมได้ที่ เว็บไซต์ทางการและเว็บไซต์ชุมชนของ Ragnarok Origin Classic เราหวังว่าจะได้พบกับนักผจญภัยทุกท่านอีกครั้งที่ South gate
[Facebook]：https://www.facebook.com/RagnarokOriginClassicTH
[Discord]：https://discord.gg/rooclassic

