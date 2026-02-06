xs
DPU เปิดตัวหลักสูตร Executive MBA ปั้นผู้นำรุ่นใหม่ รับมือโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดตัว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Executive Master of Business Administration: ExMBA) ในเดือนมกราคม 2569 ภายใต้วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาผู้นำองค์กรในยุคที่โลกธุรกิจเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการแข่งขันระดับโลก

หลักสูตร Executive MBA ของ DPU ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ ที่ต้องการยกระดับศักยภาพในการคิดเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจบนฐานข้อมูลและเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถในการบริหารองค์กรภายใต้บริบทของความไม่แน่นอนและความซับซ้อนของโลกธุรกิจยุคดิจิทัล หลักสูตรมุ่งสร้าง “ผู้บริหารยุคใหม่” ที่สามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์ เทคโนโลยี และผู้คนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

อาจารย์วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า “โลกธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้ต้องการเพียงผู้บริหารที่มีความรู้เชิงเทคนิคหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกต่อไป แต่ต้องการผู้นำที่สามารถมองภาพรวม เข้าใจบริบทเชิงกลยุทธ์ และปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาด รวมทั้งศาสตร์และศิลป์ของการเป็นผู้นำและการบริหารคนหลากหลายช่วงวัย ดังนั้น หลักสูตร Executive MBA ของ DPU จึงถูกออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย เปิดมุมมองใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพในการตัดสินใจเชิงผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่บทบาทผู้นำในโลกธุรกิจยุคใหม่อย่างแท้จริง”

จุดเด่นสำคัญของหลักสูตร ExMBA คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Multi-Instructor per Module โดยในแต่ละรายวิชาจะมีทีมผู้สอนที่ประกอบด้วยอาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรและบริษัทชั้นนำ รวมถึงวิทยากรรับเชิญจากแวดวงธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งกรอบแนวคิดทางวิชาการ (Academic Framework) และประสบการณ์จริงจากโลกธุรกิจในหลากหลายมุมมอง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) และอาจารย์ประจำสาขาการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน กล่าวเพิ่มว่า “ExMBA ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษา แต่เป็นกระบวนการยกระดับวิธีคิด วิธีตัดสินใจ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้เรียน ดังนั้น จุดแข็งของ ExMBA ที่ DPU คือ การได้เรียนรู้จากทีมผู้สอนที่มีความหลากหลาย ทั้งนักวิชาการและผู้บริหารตัวจริง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพธุรกิจอย่างรอบด้าน และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองได้จริง”

นอกจากการเรียนในห้องเรียน หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายผู้บริหาร ผ่าน Executive Seminar และกิจกรรม Networking ที่จัดขึ้นทุกวิชา ณ โรงแรมหรือสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความร่วมมือ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว การเรียนรู้เน้นกรณีศึกษาและสถานการณ์จริง โดยผู้เรียนสามารถนำปัญหาหรือโจทย์จากองค์กรของตนเองมาวิเคราะห์ พัฒนาเป็นโครงการ และนำเสนอในรูปแบบเชิงผู้บริหาร

หลักสูตร ExMBA ใช้รูปแบบ Block Course เรียนจบเป็นวิชา ๆ ไป เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนเฉพาะวันเสาร์ และสามารถเรียนจบแบบ Fast Track ภายใน 1.5 ปี การประเมินผลเน้นการจัดทำโครงการ รายงาน และการนำเสนอ ไม่เน้นการสอบข้อเขียน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกแผนจบได้ตามเป้าหมายอาชีพ ทั้งแผนธุรกิจหรือแผนงานวิจัย

การเปิดตัวหลักสูตร Executive MBA ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับโลกธุรกิจและการนำไปใช้จริง เพื่อมุ่งสร้างผู้นำทางธุรกิจที่พร้อมรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างรอบด้านและยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dpu.ac.th/th/course/profile/profile-executive-master-of-business-administration-exmba







