การบิน DPU จับมือ AOTGA ผลิตบุคลากรการบินมืออาชีพ รับนโยบาย Thailand Aviation Hub ชูความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์มาตรฐานสากล ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพคนรุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนคุณภาพด้านการบิน ตอบรับนโยบายการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Thailand Aviation Hub) โดยมี อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และ นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท AOTGA ร่วมลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ

อาจารย์ปวรรัตน์ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นร่วมกันใน “ศักยภาพ (Potential)” ของนักศึกษารุ่นใหม่ ที่สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นบุคลากรการบินมืออาชีพได้ หากได้รับการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบอย่างเหมาะสมและมีเครื่องมือสนับสนุนที่ได้มาตรฐาน โดย AOTGA ให้ความไว้วางใจในความพร้อมของ CADT ทั้งด้านคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนการสอน ตลอดจนสถานที่ฝึกปฏิบัติและอุปกรณ์ฝึกอบรมที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เสมือนการทำงานจริง และสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ภายใต้กรอบความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินงานร่วมกันในมิติสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน เปิดโอกาสให้นักศึกษา CADT DPU ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกับ AOTGA เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมการบินของประเทศ รวมถึงการสร้างเส้นทางอาชีพให้กับบัณฑิตที่มีศักยภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่สายงานการบินในฐานะบุคลากรคุณภาพของอุตสาหกรรมในอนาคต

“ทั้ง CADT DPU และ AOTGA เชื่อมั่นว่าการผสานความพร้อมของสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสากล เข้ากับความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติของภาคอุตสาหกรรม จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรการบินที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand Aviation Hub และเสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยบนเวทีการบินระดับโลกอย่างยั่งยืน” อาจารย์ปวรรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย















