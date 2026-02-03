xs
นักศึกษานิเทศศาสตร์ DPU โชว์ศักยภาพปั้นแบรนด์จริง ผ่านเวที Entrepreneur Showcase 2025 เชื่อมการเรียนรู้สู่การทำธุรกิจจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) แสดงศักยภาพด้านการสร้างแบรนด์และการทำธุรกิจจริง ในงาน Entrepreneur Showcase 2025 ภายใต้รายวิชา CD317 การสร้างธุรกิจการตลาดดิจิทัล เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานแบรนด์ที่คิด วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาขึ้นด้วยตนเอง ตั้งแต่ระดับแนวคิดไปจนถึงการลงมือดำเนินธุรกิจจริงอย่างครบกระบวนการ

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานแบรนด์ของนักศึกษาทั้งหมด 8 แบรนด์ ได้แก่ LanyLove, chuu case, Mini Flora, Muther, Auraya, SOOD INHALER, Vibey และ MAMU โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มไม่เพียงนำเสนอแนวคิดธุรกิจต่อคณะกรรมการเท่านั้น แต่ยังจัดตั้งบูทจำหน่ายสินค้าของแบรนด์ตนเอง เพื่อจำลองบรรยากาศการดำเนินธุรกิจในโลกจริง ทั้งด้านการนำเสนอ การขาย การสื่อสารแบรนด์ และการบริหารจัดการหน้าร้าน แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวของนักศึกษาแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจาก JobBKK หนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ที่สำคัญของคณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมออกบูทให้คำแนะนำด้านการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน การสมัครงาน และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในสายอาชีพดิจิทัล ช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม พร้อมมองเห็นเส้นทางอาชีพของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ชัชวรินทร์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำรายวิชา CD317 การสร้างธุรกิจการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า การจัดงาน Entrepreneur Showcase ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะรอบด้านจากการทำโปรเจกต์จริง โดยนักศึกษาจะเริ่มตั้งแต่การสำรวจความสนใจของตนเอง วิเคราะห์เทรนด์ตลาด และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็นแบรนด์ พร้อมวางโครงสร้างการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การตั้งชื่อแบรนด์ การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (CI) การสร้างสโลแกน การกำหนดบทบาทหน้าที่ของทีม ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ทางการตลาด

อาจารย์ชัชวรินทร์กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการจัดงาน Entrepreneur Showcase 2025 นักศึกษาทุกกลุ่มจะนำแบรนด์ของตนเองไปทดลองจำหน่ายในตลาดจริง ทั้งในรูปแบบออฟไลน์จำนวน 3 ครั้ง และในช่องทางออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น TikTok, Facebook, Instagram รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง Shopee และ Lazada ซึ่งจากการลงมือทำธุรกิจจริงในรายวิชานี้ นักศึกษาทุกกลุ่มสามารถสร้างรายได้รวมกันกว่า 100,000 บาท แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และการนำองค์ความรู้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการพัฒนาศักยภาพตนเองจากสถานการณ์จริง

ในด้านพัฒนาการของผู้เรียน อาจารย์ชัชวรินทร์มองว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นนี้มีพื้นฐานจากการเรียนรายวิชา Capstone ในชั้นปีที่ 3 ซึ่งเน้นการวางแผนธุรกิจในเชิงทฤษฎี แต่ยังไม่ได้ลงมือขายจริง เมื่อก้าวเข้าสู่ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจึงต้องคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด วางแผนกลยุทธ์ และดำเนินธุรกิจจริงตั้งแต่ต้นจนจบ แม้ในช่วงแรกอาจเกิดความสับสน แต่ปัจจุบันนักศึกษาสามารถเรียนรู้ ปรับตัว และทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

หนึ่งในนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ นางสาวชนัญญา เชื่อมสมบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “Auraya” ซึ่งเป็นเครื่องประดับแนว Evil Eye เปิดเผยว่า แนวคิดของแบรนด์ต้องการใช้เครื่องประดับเป็นสื่อในการปกป้องจากพลังงานด้านลบ พร้อมส่งเสริมพลังบวก ความศรัทธา และความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านดีไซน์ที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย

นางสาวชนัญญากล่าวถึงความท้าทายในการทำแบรนด์ว่า เครื่องประดับ Evil Eye ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทย อีกทั้งการจัดหาสินค้าเพื่อสต๊อกจำหน่ายทำได้ยาก จึงต้องใช้ระบบพรีออเดอร์ ทำให้ลูกค้าบางส่วนต้องรอสินค้านานประมาณ 15-30 วัน และในช่วงที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก สินค้าบางดีไซน์อาจจัดส่งไม่ทัน อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ดังกล่าวช่วยให้ตนได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการอย่างชัดเจน

“การทำแบรนด์ Auraya ครั้งนี้ได้รับบทบาทเป็น CEO ซึ่งไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เป็นผู้นำมาก่อน แต่เมื่อได้ลงมือทำจริง ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เรียนมาในสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลสามารถนำมาใช้ได้จริง และสามารถต่อยอดไปสู่การเปิดแบรนด์ของตัวเองในอนาคต รวมถึงการสร้างพอร์ตและสร้างรายได้จากศักยภาพของตนเองตั้งแต่ยังเรียนอยู่” นางสาวชนัญญากล่าว

สำหรับบรรยากาศภายในงาน Entrepreneur Showcase 2025 ยังมีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูผลงานและความสามารถของนักศึกษาในด้านต่างๆ โดยรางวัลที่โดดเด่น ได้แก่ รางวัล Best Start up Pitching มอบให้กับแบรนด์ Auraya, รางวัล Best Branding มอบให้กับแบรนด์ Muther และ รางวัล Brand Popular ได้แก่ แบรนด์ chuu case ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมงาน













