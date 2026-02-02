Ragnarok Origin Classic ขอเชิญชวนคุณ ร่วมสัมผัส "การผจญภัยอย่างแท้จริง" ที่เน้นเพียงบัตรรายเดือนเท่านั้น

เกม Ragnarok Origin Classic (ROOC) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ในงาน RO Festa 2025 ที่ผ่านมา เกมนี้ได้รับการพัฒนามาจากเกม MMORPG อย่าง Ragnarok Origin (ROO) ที่ดำเนินการโดย Gravity Game Vision โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และวิธีการเล่นหลักของเกมเดิมเอาไว้ ในขณะเดียวกันก็มีการปรับปรุงวิธีการเล่นให้ง่ายขึ้น อาทิเช่น เน้นเพียงบัตรรายเดือน ทำให้การเติบโตของตัวละครมีความง่ายยิ่งขึ้น ปรับค่าสถานะรูปลักษณ์ให้เท่าเทียมกัน ลดการเติมเงิน เพิ่มระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมกับทุกคน ทำให้สามารถกลับคืนสู่การผจญภัยอย่างแท้จริงได้อีกครั้ง
เป็น RO ที่เน้นเพียง Monthly Pass โดยวันนี้มีการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้เล่นในภูมิภาค ไต้หวัน/ฮ่องกง/มาเก๊า , เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ เกาหลี นี่ไม่ใช่แค่การกลับมาอีกครั้ง แต่ยังเป็นคำเชิญจากใจของเราถึงแฟนคลับของ ROO ทุกคน ให้พวกเราได้กลับไปสู่ความตื่นเต้นในครั้งแรกของเกมอีกครั้ง ขณะนี้เกมได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการแล้ว และจะประกาศกำหนดการเกี่ยวกับ CBT ในเร็วๆ นี้
PV: https://youtu.be/SU9GACHagbQ
ROOC มีการลดความซับซ้อนของเกมลง เน้นที่แก่นแท้ของเกม จัดการปัญหาการเติมเงินอย่างตรงไปตรงมา เป็น RO ที่จำหน่ายเฉพาะ Monthly Pass โดยเรามุ่งหวังให้ผู้เล่น ROO ทุกคนได้สนุกกันอย่างเต็มที่ ที่นี่คุณสามารถร่วมมือในการต่อสู้กับนักผจญภัยทั่วทั้งเอเชียได้ทุกเมื่อ สามารถปรับแต่งคลาสอาชีพและเครื่องแต่งกายของตัวละครได้อย่างอิสระ สร้างการผจญภัยที่ไม่เหมือนใคร เราหวังว่าผู้เล่นทุกคนจะได้ค้นพบกับความสนุกและความตื่นเต้นเหมือนที่เคยรู้สึกในเกมนี้อีกครั้ง
การผจญภัยของ ROOได้เริ่มขึ้นอีกครั้งแบบสบายๆ
"คิดถึงตอนเปิดตัวเกม ROOในช่วงแรกๆ" , "เกมนี้ต้องเติมเงินมากจึงจะชนะได้" , "ภารกิจเยอะเกินไปเหนื่อย" , "เพื่อนๆเลิกเล่นไปหมดแล้ว" , "อาชีพต่างๆไม่สมดุล"......เสียงเหล่านี้ได้ดังก้องในPronteraมานานหลายปีและมันคือรอยบาดแผลในใจของพวกเรา เรารู้ดีว่าสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบมันไม่ใช่แค่เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งเท่านั้นแต่มันคือความอบอุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ในยุคนั้นต่างหากสำหรับนักผจญภัยที่ยังคงรักในROOแต่จำต้องจากไปตอนนี้ ROOCกำลังจะออกเดินทางอีกครั้งแล้วมาร่วมตามหาเพื่อนร่วมทางที่คุ้นเคยหวนรำลึกถึงการผจญภัยที่แท้จริงกันอีกครั้ง
มีนักผจญภัยหลายๆคนที่เลิกเล่น ROOไปแล้วด้วยปัจจัยต่างๆแต่สายตาของพวกเขาก็ไม่เคยห่างหายไปไหนเรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า"ROOเป็นเกมที่ฉันชอบมากๆ" , "ทีมงานรับฟังความคิดเห็นของผู้เล่นดีนะ"ตั้งแต่ช่วงเปิดตัวเกมที่มีผู้เล่นเป็นจำนวนมากจนถึงการอัปเดตในครั้งต่อๆมาดินแดน Midgardยังคงเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาอยู่เสมอเพราะมีเรื่องราวของคุณอยู่ในนั้นเราเชื่อว่าสิ่งที่คุณอยากจะกลับมาสัมผัสอีกครั้งไม่ใช่แค่เกมแต่ยังรวมถึงตัวตนของคุณที่เคยรัก ROOในอดีตรวมถึง "พวกเรา"ที่เคยร่วมผจญภัยไปด้วยกัน
เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการแล้วเน้นการใช้เพียงบัตรรายเดือนเท่านั้น
ในการเดินทางครั้งใหม่ของ Ragnarok Origin Classicเราหวังว่าผู้เล่นทุกคนจะได้รับความสนุกสนานในแบบของตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการจ่ายเงินเพื่อเล่นให้จบเกมอย่างรวดเร็วแต่ให้ทุกๆประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาตนเอง
เกมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้หลังจากลงทะเบียนล่วงหน้าสำเร็จจะได้รับพาหนะ "Bunny Group"เฮดแวร์ "Majestic Goat"และยังมีโอกาสลุ้นรางวัล iPhone 17 Proอีกด้วย!รีบมาลงทะเบียนล่วงหน้ากันเลย https://roocpr.short.gy/th0202
การเดินทางผจญภัย ROOรูปแบบใหม่จะได้รับการปรับปรุงดังต่อไปนี้และจะได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในการทดสอบครั้งต่อๆไป:
https://youtu.be/2KyYzacyIu4
การเดินทางครั้งใหม่ใน ROOCเราหวังว่าผู้เล่นทุกคนจะได้รับความสนุกสนานในแบบของตนเองไม่ใช่แค่เติมเงินแล้วจะสามารถจบเกมหรือเอาชนะผู้อื่นได้เสมอไป และเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะสามารถเติบโตและก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้ในทุกๆหนทางเราจึงได้มุ่งทำการปรับปรุงแนวทางของเกมอย่างต่อเนื่องในทิศทางดังต่อไปนี้
•จำกัดการเติมเงินเน้นเพียงบัตรรายเดือน:จำกัดการซื้อในแต่ละสัปดาห์ลดช่องว่างระหว่างผู้เล่นทั่วไปและผู้เล่นที่เป็นสายเติมแม้จะมีเงินก็สามารถทำการซื้อทรัพยากรได้อย่างจำกัด
•ภารกิจน้อยลงแต่ความสนุกเพิ่มขึ้น：ปรับปรุงกลไกการเติบโตลดภารกิจซ้ำๆปรับปรุงระบบเศรษฐกิจในเกมทำให้การเติบโตของตัวละครกลับไปสู่ความสนุกของกลยุทธ์และการสำรวจอีกครั้ง
•เซิร์ฟเดียวกันทั่วทั้งเอเชีย การผจญภัยที่ไร้ขอบเขต：เปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์เกมที่เล่นด้วยกันได้ทั่วทั้งเอเชียทำลายอุปสรรคทางภูมิศาสตร์รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆพัฒนาฝีมือผ่านการแข่งขันระหว่างภูมิภาค
•การแข่งขันที่ยุติธรรมมิตรภาพจากการแข่งขัน：เกมเน้นความสมดุลของอาชีพและการทำงานเป็นทีมโดยเปิดให้เล่นได้ถึง High Classเท่านั้นสร้างเวทีการต่อสู้ที่ยุติธรรมที่ต้องอาศัยทักษะและกลยุทธ์
•กลับมาเล่นได้อย่างง่ายๆสนุกได้ทันที：ลดความซับซ้อนมอบประสบการณ์การเล่นที่คลาสสิกแบบดั้งเดิมการพัฒนาตัวละครทั้งหมดสามารถทำได้จากการผ่านดันเจี้ยนทำให้การกลับมาเล่นอีกครั้งของผู้เล่นเก่าเป็นเรื่องง่ายๆ
การกลับมาของผลงานคลาสสิกเพื่อคุณ
ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการเดินทางในครั้งนี้เราตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอฟังความคิดเห็นจากคุณไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังข้อเสนอแนะหรือแม้แต่ "คำวิจารณ์"ที่เฉียบคมของคุณทุกอย่างจะเป็นส่วนสำคัญของการกลับมาในครั้งนี้เส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลและความคิดสร้างสรรค์ย่อมนำมาซึ่งความท้าทาย เราขอเชิญชวนให้คุณเข้าร่วมกำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของคุณกับพวกเรา
มาร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์ ROOที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นของพวกเรากันและแบ่งปันความคิดของคุณ ทุกคำพูดของคุณจะทำให้การรวมตัวกันในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยอย่างแท้จริงและนักผจญภัยผู้โชคดียังมีโอกาสได้รับ iPhone 17 Proอีกด้วยนะ!
เข้าร่วมเพจทางการแล้วพบกันอีกครั้ง!
การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ Ragnarok Origin Classicได้เริ่มขึ้นแล้วขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการผจญภัยอย่างแท้จริงในครั้งนี้
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่รัก ROOจะกลับมายังทวีป Midgard อีกครั้งและเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยอิสระอย่างแท้จริงกับเรา
เราหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้ง ณจุดเริ่มต้นของเรื่องราว
[Facebook]：https://rooc.short.gy/TH
[Discord]：https://discord.gg/EnbRyjURZz