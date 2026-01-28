xs
DPU ผนึก University of York ปั้น 'Global Citizen' ปลดล็อกศักยภาพนิวเจน สู่มาตรฐานระดับเวิลด์คลาส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์กชอป "Global Impact Lab: How to Build Your Profile to Be a Global Citizen" ร่วมกับ University of York เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ เพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษาให้พร้อมก้าวสู่ความเป็น "พลเมืองโลก" ตามแนวทางของอธิการบดี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ผ่านแนวคิดการปลดล็อกทักษะภาษาและการปรับตัวภายใต้ Global Mindset โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษากว่า 300 คน ทั้งจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA), วิทยาลัยนานาชาติ (IC) และคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมค้นหา “ตัวจริง” ในแบบสากลอย่างคับคั่ง

บรรยากาศการเรียนรู้ถูกออกแบบเป็นเวิร์กชอปเต็มรูปแบบ ภายใต้กระบวนการ "Perspective Hijack" ที่ท้าทายให้นักศึกษาฝึกคิดในมุมกลับผ่านการจำลองสถานการณ์จริง เมื่อบริษัทเพื่อสังคมจากสหราชอาณาจักรขยายฐานสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนักศึกษาต้องสวมบทบาท Role Play ตั้งแต่ระดับ CEO, CFO ไปจนถึงฝ่ายสร้างสรรค์ เพื่อระดมสมองวางแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนเอง จนได้ธุรกิจที่โดดเด่นอย่าง บริการนำเที่ยวผู้สูงอายุด้วยล่ามมืออาชีพ และนวัตกรรมแว่นตา AI เพื่อการพัฒนาตนเอง

ภายในงานยังมีกิจกรรมถอดบทเรียนที่ชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้วัดเพียงผลกำไร แต่รวมถึงปัจจัยสำคัญอย่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ความสุขของบุคลากร และการคำนึงถึงกฎหมายท้องถิ่นที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องบริบทโลก ควบคู่ไปกับการทำงานเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่สากล พร้อมยกระดับมุมมองสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างรอบด้าน

คุณเกล็ดทราย อินทรพล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพันธมิตร DPU ให้สัมภาษณ์ถึงยุทธศาสตร์การจัดงานครั้งนี้ว่า มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อชูศักยภาพนักศึกษาในกลุ่ม Global Cluster สู่การเป็นพลเมืองโลก โดยกิจกรรมเวิร์กชอปถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำทักษะรอบด้านมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่ ทั้งการฝึกคิด การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนต่างคณะและเพื่อนต่างชาติ ถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่เข้ามาเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

ในด้านผลตอบรับ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาด โดยมียอดผู้สมัครเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักศึกษา DPU มีความตื่นตัวและให้ความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"การที่เด็กๆ ได้มีโอกาสเห็นศักยภาพของตนเอง บางคนอาจไม่รู้ว่าระดับทักษะภาษาอังกฤษของตนอยู่ในระดับไหน แต่การได้เข้ามาทำกิจกรรม ได้พูด ได้ลองเขียน และฝึก Mindset ในการคิดแบบ International อาจช่วยให้เขารู้สึกปลดล็อกในสิ่งที่ชอบ หรืออยากทำมานานแต่ยังไม่มีโอกาส ทางฝ่ายการตลาดพันธมิตรจึงตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้ทดลองทำ ได้พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานหรือฝึกงานจริงในอนาคต" คุณเกล็ดทรายอธิบาย

ความสำเร็จนี้ยังได้รับการยืนยันจาก “คุณซิลวี่-มานิกา คำแก้ว” International Officer จาก University of York ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยคนแรกที่ประจำอยู่ในประเทศไทยโดยตรง ซึ่งเปิดใจให้สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มถึงความประทับใจต่อเด็ก DPU ตั้งแต่เรื่องของตัวตนไปจนถึงขีดความสามารถ

"ตอนแรกแอบกังวลว่าน้องๆ จะมองว่าโจทย์ธุรกิจหรือมหาวิทยาลัยจากอังกฤษเป็นเรื่องยากและไกลตัวหรือเปล่า แต่พอเห็นยอดคนสมัครเข้ามาเยอะมากเกินคาด ทำให้เห็นเลยว่าน้องๆ มีความกล้า ซึ่งจุดเด่นเรื่องความกล้านี้เองที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวและเป็นเหมือน DNA ของเด็กที่นี่" คุณซิลวี่เผย

เธอยังระบุถึงความประทับใจตลอดทั้งกิจกรรมว่า "จากที่ได้ทำกิจกรรมในวันนี้เห็นน้องๆ มีทักษะที่หลากหลายมากและมีศักยภาพที่พร้อมจะถูกปลดล็อกอยู่ตลอดเวลา เพียงแค่เขาได้มีพื้นที่ลองคิดไอเดียร่วมกัน ก็จะพบเลยว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพที่สูงมาก" ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จภายใต้แนวคิดการค้นหาศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด หรือ Discover Unlimited ของสถาบันได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คุณซิลวี่ยังได้แบ่งปันแรงบันดาลใจเพื่อปลดล็อกความกังวลเรื่องภาษา โดยหยิบยกภูมิหลังส่วนตัวที่เติบโตมาจากครอบครัวธรรมดา แต่สามารถก้าวไปทำงานในระดับสากลหรือ Global ได้สำเร็จ เพื่อยืนยันถึงความเชื่อมั่นให้เห็นว่า ทุกคนมีโอกาสสร้างความสำเร็จได้

สำหรับความร่วมมือ Transnational Education ในครั้งนี้ มุ่งเปิดประตูให้นักศึกษาเข้าถึงมาตรฐานการศึกษาระดับโลกจาก University of York มหาวิทยาลัยกลุ่ม Russell Group ที่โดดเด่นด้านงานวิจัยและคุณภาพการสอนระดับ Gold (Top 150 ของโลก) พร้อมสถิติการจ้างงานบัณฑิตที่สูงถึง 96.1% ภายใน 15 เดือน

ภายในงานยังมีการแบ่งปันรายละเอียดโปรแกรมระยะสั้น 2-3 สัปดาห์ เช่น English Language และ AI for Business ที่เป็นอีกหนึ่งโอกาสให้นักศึกษาได้ลองสัมผัสบรรยากาศการเรียนจริงที่อังกฤษ หากมีความสนใจ และในอนาคต ทางมหาวิทยาลัยอาจมองไปสู่ความร่วมมือในระดับ Master Degree และ Progression Program (2+2) ต่อไป หากมีการประสานความร่วมมือเพิ่มเติม และมีความสอดคล้องทางหลักสูตรในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษา DPU ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและใช้ชีวิตในระดับสากลอย่างมั่นใจ











