DPU เปิดหลักสูตร "ปรุงสุข" ปั้นสถาปนิกสุขภาพ เติมช่องว่างตลาด Longevity สังคมสูงวัยไทย

เมื่ออาหารไม่ใช่เรื่องแค่ความอิ่ม แต่กลายเป็นโครงสร้างสุขภาพและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับ BOI, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดตัวหลักสูตร "ปรุงสุข" พัฒนาเชฟและผู้ประกอบการให้กลายเป็น "สถาปนิกสุขภาพ" เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้ระบบเศรษฐกิจสุขภาพ
ในปี 2569 นับเป็นปีแรกที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ อาหารถูกนิยามใหม่จากเรื่องความอิ่มและรสชาติ ไปสู่บทบาทของ "โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ" ที่เชื่อมโยงคุณภาพชีวิต ภาระสาธารณสุข และเศรษฐกิจสุขภาพในระยะยาว
ความเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่เพียงทำให้ความต้องการบุคลากรที่เข้าใจอาหารในมิติสุขภาพเชิงลึกเติบโตเร็วขึ้น แต่ยังกลายเป็นโอกาสสำหรับผู้เรียนที่จะได้เข้าถึงชุดทักษะโภชนาการเชิงลึก และเทคนิคการปรุงที่คงคุณค่าสารอาหาร เพื่อก้าวทันตลาด Longevity และต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพใหม่ได้อย่างมั่นคง ทั้งในรูปแบบอาชีพหลักหรืออาชีพรองตามความถนัด
ถอดรหัสโภชนาการชะลอวัย-กำไรชีวิต (ฟรี) ที่ดื่มกินได้จริง
หัวใจสำคัญของการเรียนรู้ครั้งนี้อยู่ที่การออกแบบเส้นทางสู่มืออาชีพอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานวิทยาศาสตร์โภชนาการและศาสตร์ชะลอวัย (Nutrition Science & Longevity) เพื่อคัดสรรวัตถุดิบหน้าที่พิเศษหรืออาหารฟังก์ชัน (Functional Food) ได้อย่างมีหลักการ ก่อนจะนำไปสู่การยกระดับชั้นเชิงการปรุงและการออกแบบเมนูสุขภาพ (Healthy Menu Design) ที่เปลี่ยนอาหารสุขภาพให้กลายเป็นจานหรูเปี่ยมสุนทรียภาพ โดยความร่วมมือครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
เมื่อผลงานในจานสมบูรณ์พร้อม การสร้างตัวตนในโลกธุรกิจจึงถูกเสริมความแข็งแกร่งด้วยทักษะการสื่อสารและการตลาด (Branding & Communication) เพื่อส่งต่อคุณค่าของอาหารให้ตรงใจผู้บริโภคยุคใหม่ ควบคู่ไปกับการบ่มเพาะนวัตกรรมเชิงธุรกิจ (Business Innovation) เพื่อให้ทักษะที่ได้สามารถนำไปออกแบบเมนูที่ใช้งานได้จริง ทั้งในครัวเรือน ธุรกิจร้านอาหาร หรือระบบบริการสุขภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัยและสามารถต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
“จากห้องแล็บสู่พื้นที่ครัว” การบูรณาการแพทย์และเชฟที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในไทย
จุดแข็งที่สำคัญของหลักสูตรนี้อยู่ที่การผสานองค์ความรู้จากศาสตร์การแพทย์และศิลปะการปรุงอาหารเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ (CIMw) นำโดย ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ, นพ.พันธศักดิ์ ศุกระฤกษ์, พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน, ดร.กมล ไชยสิทธิ์, ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ และ นพ.ศุภฤกษ์ วิจารณญาณ ร่วมถ่ายทอดมุมมองด้านสุขภาพที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ขณะที่ภาคปฏิบัตินั้นได้รับการเสริมทักษะด้วยประสบการณ์จากเชฟระดับประเทศ อาทิ เชฟเอียน พงษ์ธวัช, เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์, เชฟแดง จิตรลดา รวมถึงเชฟ Jeremy Simeon เพื่อเชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์เข้ากับรสชาติและเทคนิคที่ตลาดยอมรับ
นอกเหนือจากชั้นเชิงปลายจวัก การเรียนรู้ยังครอบคลุมไปถึงวิสัยทัศน์จากกูรูการตลาดและ Influencer อย่าง ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์, คุณเกรซ กาญจน์เกล้า, คุณญาญ่า หญิง และคุณพิชญ์ พุฒิเมธ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอคุณค่าของอาหารสุขภาพให้เข้าไปนั่งในใจผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน
ยกระดับวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล พร้อมสวัสดิการส่งเสริมการเรียนรู้
สำหรับหลักสูตรเปิดการเรียนการสอนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2569 โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่น 1 แดงไลโคปีน, รุ่น 2 ส้มเบต้าแคโรทีน, รุ่น 3 เขียวคลอโรฟิลล์ และรุ่น 4 ม่วงแอนโทไซยานิน เพื่อรองรับเชฟและผู้ประกอบการให้สามารถอัปเกรดทักษะใหม่ได้โดยไม่ต้องทิ้งภารกิจหลัก เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับ Digital Badge และประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล โดยนักศึกษา DPU สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้สูงสุด 6 หน่วยกิต
นอกจากการเรียนฟรีตลอดหลักสูตรแล้ว โครงการยังมีการสนับสนุนค่าเดินทาง 200 บาทต่อครั้งสำหรับการเรียน Onsite พร้อมหนังสือ Anti-Aging by Dr. Mart จำนวน 1 เล่ม และเวทีประกวดออกแบบเมนูสุขภาพ Kitchen Stage Hackathon ชิงเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท สำหรับ 30 เมนูที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเมนูที่เข้ารอบจะได้รับการตีพิมพ์ใน Cookbook ระดับประเทศ เพื่อสร้างผลงานที่สามารถใช้ต่อยอดทางอาชีพหรือธุรกิจได้ทันทีหลังจบการอบรม
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทักษะใหม่เพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ และโอกาสในเศรษฐกิจ Longevity หลักสูตร “ปรุงสุข” ถูกออกแบบมาเพื่อเติมช่องว่างของตลาดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเช่นนี้ โดยการเรียนรู้เชิงลึกและการถ่ายทอดแบบใกล้ชิดถูกวางเป็นหัวใจของหลักสูตร เพื่อให้ทักษะที่ได้สามารถใช้งานได้จริงในระยะยาว และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในสถานการณ์จริง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ prungsuk.com/info เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ เนื่องจากรับจำนวนจำกัดและจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบตามจำนวน