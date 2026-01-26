xs
xsm
sm
md
lg

DPU เปิดหลักสูตร "ปรุงสุข" ปั้นสถาปนิกสุขภาพ เติมช่องว่างตลาด Longevity สังคมสูงวัยไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่ออาหารไม่ใช่เรื่องแค่ความอิ่ม แต่กลายเป็นโครงสร้างสุขภาพและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับ BOI, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดตัวหลักสูตร "ปรุงสุข" พัฒนาเชฟและผู้ประกอบการให้กลายเป็น "สถาปนิกสุขภาพ" เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้ระบบเศรษฐกิจสุขภาพ

ในปี 2569 นับเป็นปีแรกที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ อาหารถูกนิยามใหม่จากเรื่องความอิ่มและรสชาติ ไปสู่บทบาทของ "โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ" ที่เชื่อมโยงคุณภาพชีวิต ภาระสาธารณสุข และเศรษฐกิจสุขภาพในระยะยาว

ความเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่เพียงทำให้ความต้องการบุคลากรที่เข้าใจอาหารในมิติสุขภาพเชิงลึกเติบโตเร็วขึ้น แต่ยังกลายเป็นโอกาสสำหรับผู้เรียนที่จะได้เข้าถึงชุดทักษะโภชนาการเชิงลึก และเทคนิคการปรุงที่คงคุณค่าสารอาหาร เพื่อก้าวทันตลาด Longevity และต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพใหม่ได้อย่างมั่นคง ทั้งในรูปแบบอาชีพหลักหรืออาชีพรองตามความถนัด

ถอดรหัสโภชนาการชะลอวัย-กำไรชีวิต (ฟรี) ที่ดื่มกินได้จริง

หัวใจสำคัญของการเรียนรู้ครั้งนี้อยู่ที่การออกแบบเส้นทางสู่มืออาชีพอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานวิทยาศาสตร์โภชนาการและศาสตร์ชะลอวัย (Nutrition Science & Longevity) เพื่อคัดสรรวัตถุดิบหน้าที่พิเศษหรืออาหารฟังก์ชัน (Functional Food) ได้อย่างมีหลักการ ก่อนจะนำไปสู่การยกระดับชั้นเชิงการปรุงและการออกแบบเมนูสุขภาพ (Healthy Menu Design) ที่เปลี่ยนอาหารสุขภาพให้กลายเป็นจานหรูเปี่ยมสุนทรียภาพ โดยความร่วมมือครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

เมื่อผลงานในจานสมบูรณ์พร้อม การสร้างตัวตนในโลกธุรกิจจึงถูกเสริมความแข็งแกร่งด้วยทักษะการสื่อสารและการตลาด (Branding & Communication) เพื่อส่งต่อคุณค่าของอาหารให้ตรงใจผู้บริโภคยุคใหม่ ควบคู่ไปกับการบ่มเพาะนวัตกรรมเชิงธุรกิจ (Business Innovation) เพื่อให้ทักษะที่ได้สามารถนำไปออกแบบเมนูที่ใช้งานได้จริง ทั้งในครัวเรือน ธุรกิจร้านอาหาร หรือระบบบริการสุขภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัยและสามารถต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

“จากห้องแล็บสู่พื้นที่ครัว” การบูรณาการแพทย์และเชฟที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในไทย

จุดแข็งที่สำคัญของหลักสูตรนี้อยู่ที่การผสานองค์ความรู้จากศาสตร์การแพทย์และศิลปะการปรุงอาหารเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ (CIMw) นำโดย ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ, นพ.พันธศักดิ์ ศุกระฤกษ์, พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน, ดร.กมล ไชยสิทธิ์, ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ และ นพ.ศุภฤกษ์ วิจารณญาณ ร่วมถ่ายทอดมุมมองด้านสุขภาพที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ขณะที่ภาคปฏิบัตินั้นได้รับการเสริมทักษะด้วยประสบการณ์จากเชฟระดับประเทศ อาทิ เชฟเอียน พงษ์ธวัช, เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์, เชฟแดง จิตรลดา รวมถึงเชฟ Jeremy Simeon เพื่อเชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์เข้ากับรสชาติและเทคนิคที่ตลาดยอมรับ

นอกเหนือจากชั้นเชิงปลายจวัก การเรียนรู้ยังครอบคลุมไปถึงวิสัยทัศน์จากกูรูการตลาดและ Influencer อย่าง ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์, คุณเกรซ กาญจน์เกล้า, คุณญาญ่า หญิง และคุณพิชญ์ พุฒิเมธ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอคุณค่าของอาหารสุขภาพให้เข้าไปนั่งในใจผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน

ยกระดับวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล พร้อมสวัสดิการส่งเสริมการเรียนรู้

สำหรับหลักสูตรเปิดการเรียนการสอนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2569 โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่น 1 แดงไลโคปีน, รุ่น 2 ส้มเบต้าแคโรทีน, รุ่น 3 เขียวคลอโรฟิลล์ และรุ่น 4 ม่วงแอนโทไซยานิน เพื่อรองรับเชฟและผู้ประกอบการให้สามารถอัปเกรดทักษะใหม่ได้โดยไม่ต้องทิ้งภารกิจหลัก เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับ Digital Badge และประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล โดยนักศึกษา DPU สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้สูงสุด 6 หน่วยกิต

นอกจากการเรียนฟรีตลอดหลักสูตรแล้ว โครงการยังมีการสนับสนุนค่าเดินทาง 200 บาทต่อครั้งสำหรับการเรียน Onsite พร้อมหนังสือ Anti-Aging by Dr. Mart จำนวน 1 เล่ม และเวทีประกวดออกแบบเมนูสุขภาพ Kitchen Stage Hackathon ชิงเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท สำหรับ 30 เมนูที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเมนูที่เข้ารอบจะได้รับการตีพิมพ์ใน Cookbook ระดับประเทศ เพื่อสร้างผลงานที่สามารถใช้ต่อยอดทางอาชีพหรือธุรกิจได้ทันทีหลังจบการอบรม

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทักษะใหม่เพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ และโอกาสในเศรษฐกิจ Longevity หลักสูตร “ปรุงสุข” ถูกออกแบบมาเพื่อเติมช่องว่างของตลาดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเช่นนี้ โดยการเรียนรู้เชิงลึกและการถ่ายทอดแบบใกล้ชิดถูกวางเป็นหัวใจของหลักสูตร เพื่อให้ทักษะที่ได้สามารถใช้งานได้จริงในระยะยาว และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในสถานการณ์จริง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ prungsuk.com/info เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ เนื่องจากรับจำนวนจำกัดและจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบตามจำนวน













DPU เปิดหลักสูตร "ปรุงสุข" ปั้นสถาปนิกสุขภาพ เติมช่องว่างตลาด Longevity สังคมสูงวัยไทย
DPU เปิดหลักสูตร "ปรุงสุข" ปั้นสถาปนิกสุขภาพ เติมช่องว่างตลาด Longevity สังคมสูงวัยไทย
DPU เปิดหลักสูตร "ปรุงสุข" ปั้นสถาปนิกสุขภาพ เติมช่องว่างตลาด Longevity สังคมสูงวัยไทย
DPU เปิดหลักสูตร "ปรุงสุข" ปั้นสถาปนิกสุขภาพ เติมช่องว่างตลาด Longevity สังคมสูงวัยไทย
DPU เปิดหลักสูตร "ปรุงสุข" ปั้นสถาปนิกสุขภาพ เติมช่องว่างตลาด Longevity สังคมสูงวัยไทย
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น