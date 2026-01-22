เสธ.ทบ.มอบใบประกาศเกียรติคุณ-ป้ายหินปักหลุมศพ 2 ทหารมุสลิมพลีชีพปกป้องชายแดนไทย-กัมพูชา

เสธ.ทบ./เลขา กอ.รมน.มอบใบประกาศเกียรติคุณ-ป้ายหินปักหลุมศพ "ร.ต.มุสตากีม-อส.อัสรี" ผู้ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจนักรบชายแดนไทย–กัมพูชา
เมื่อวันที่ 22 ม.ค.69 พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) ในฐานะเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เดินทางลงพื้นที่อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณและป้ายหินปักหลุมศพ (บาตูแนแซ) แด่ครอบครัวของ ร.ต.มุสตากีม มาเจ๊ะมะ และ อส.อัสรี เจะโด ณ บ้านพักของ ร.ต.มุสตากีม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัย ผสานศรัทธาและเกียรติศักดิ์ของผู้เสียสละเพื่อชาติ
ในโอกาสอันสำคัญนี้ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. ได้กล่าวสดุดีถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของกำลังพลทั้งสองนาย ผู้ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจนักรบ เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา และรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่อำเภอจะแนะ อย่างไม่ย่อท้อ แม้ต้องเผชิญภัยอันตราย
การมอบเกียรติคุณในครั้งนี้ นับเป็นการเชิดชูคุณงามความดี จารึกความกล้าหาญไว้ในความทรงจำของแผ่นดิน เพื่อย้ำเตือนว่าการเสียสละของวีรชนจะไม่สูญเปล่า หากแต่จะเป็นพลังศรัทธา หล่อหลอมใจเจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ร่วมกันธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง สันติสุข และเกียรติภูมิของชาติสืบไป