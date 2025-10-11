"บิ๊กอั๋น" รอคำสั่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ชี้ต้องกำหนดบทบาทฝั่งไทย หลังคล้อยตามมาเลเซียมากเกิน

“พล.อ.สมศักดิ์” เผย รอคำสั่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วม ชี้ต้องกำหนดบทบาทฝั่งไทย หลังคล้อยตามมาเลเซียมากเกินไป
เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 11 ต.ค. 68 ที่ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งคณะพูดคุยว่า ขณะนี้รอคำสั่งอยู่ เมื่อคำสั่งเสร็จแล้วก็จะมีองค์ประกอบที่คล้าย ๆ กับของเดิม โดยตนจะเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วม โดยนายกฯ ระบุว่า เรื่องการแก้ไขปัญหาภาคใต้ขอให้ทำในภาพรวมหมายความว่า การพูดคุยก็เป็นส่วนหนึ่ง และมีองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.) กองทัพ ตำรวจ กระบวนการยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และอีกหลายองค์ประกอบ
พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า หน้าที่ของตนคือการไปช่วยบูรณาการให้สิ่งเหล่านี้ไปทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพูดคุย เพราะหากไปพูดคุยเพียงลำพังก็จะไม่มีหน้าตักที่จะไปคุยกับเขา ฉะนั้นเราจะต้องใช้องคาพยพทุกๆ ฝ่ายซึ่งตนจะดูเฉพาะระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน กอ.รมน. ภาค 4 จะดูภายในประเทศ ส่วนที่เป็นรอยต่อตรงกลางกองทัพจะเข้ามาช่วยดูแล
เมื่อถามว่า มาเลเซียยังจะเป็นผู้อำนวยการสะดวกใช่หรือไม่ พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ช่วงนี้เรามีเวลาไม่มากนักก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรมาก ก็ต้องใช้บริการเขาไปก่อน และต้องบอกให้เขาเห็นถึงความจำเป็นที่เราจะต้องกำหนดบทบาทฝั่งไทยให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาเราจะไปคล้อยตามเขามากเกินไป ก็ต้องมีความเข้มข้นฝั่งเราให้มากขึ้น หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอาจจะต้องคุยกับเขาอีกครั้ง เพราะในช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลามากเท่าไหร่ก็ต้องใช้บริการเขาไปก่อน
เมื่อถามว่า คณะพูดคุยจะมุ่งเจรจาไปยังกลุ่มบีอาร์เอ็นหรือไม่ พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า จะพยายามพูดคุยกับทุกๆ กลุ่ม แต่กลุ่มบีอาร์เอ็นมีการพูดคุยกันมาซักพักใหญ่แล้วก็ต้องพูดคุยกับเขาก่อน แต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นกลุ่มเดียวที่เราจะพูดคุยด้วย ถ้ามีความคืบหน้าอะไรจะมีการแจ้ง