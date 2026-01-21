แฉ "ท้าวแชร์สาว" วงล้มไม่จ่าย แต่ใส่เสื้อพรรคดังช่วยหาเสียง ลูกแชร์ระงมสูญเงินนับแสน

เงินคนอื่นยังไม่คืน แต่จะไปรับใช้ประชาชน? เพจดังแฉท้าวแชร์สาวตั้งวงแล้วล้ม เบี้ยวเงินลูกแชร์นับสิบรายรวมมูลค่านับล้าน แต่กลับใส่เสื้อพรรคการเมืองดังเดินสายช่วยหาเสียงหน้าตาเฉย เหยื่อสุดทนพ้อทวงจนโดนด่าโง่-ด่าเหี้ย เตรียมหอบหลักฐานร้อง 'โหนกระแส' หลังคดีไม่คืบ
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. เพจ "อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7" ออกมาโพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมของหญิงรายหนึ่ง ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชน หลังพบว่ามีกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากรวมตัวร้องสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีวงแชร์ล้มแล้วท้าวแชร์ไม่รับผิดชอบ โดยที่หญิงรายนี้ยังได้ช่วยเหลือพรรคการเมืองดังหาเสียงอีกด้วย โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"มีผู้เสียหายเยอะมาก..มันน่าจะเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนไหม..วงล้ม..แต่ท้าววไม่เคลียร์ยอด แต่สวมเสื้อนักการเมืองช่วยหาเสียง พรรคการเมืองอย่างไรก็ช่วยตรวจสอบและคุยเคลียร์ให้ท้าวมีความรับผิดชอบด้วย(เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล)
สวัสดีค่ะคิม..ผู้เสียหายเยอะมากๆจำนวนเงินรวมกันเยอะมากๆค่ะ จริงๆมีผู้เสียหายเยอะกว่านี้แต่ไม่มีใครกล้าโพสกันค่ะ เป็นการตั้งแชร์ แชร์แล้วล้มค่ะ ท้าวไม่รับผิดชอบใดๆ ตอนนี้ยังสุขสบาย ถ้าไม่เป็นข่าว คือไม่มีคนสนใจจริงๆค่ะ
-ช่วยพรรคการเมือง หาเสียงจะเป็นคนของประชาชน แต่ตัวเองยังไม่เคลียร์แชร์ที่ล้มเลยอะ ลูกแชร์หลายสิบคน ไม่ได้รับเงินจากท้าวแชร์ เค้าไม่รู้จะทำไงกัน กลับมาเคลียร์แชร์ก่อนจ้ะ
แล้วกฎหมายทำอะไรกับคนพวกนี้ได้บ้าง เงินกุ คืนมาค่า 4 แสนคืนมา !!! โหนกระแส ช่วยตะ พร้อมไปมาก #เตือนภัย #คดีแชร์ #ต้องการความเป็นธรรม
ถ้าหากจะฟ้องดิฉันข้อหา พรบ.คอมพิวเตอร์ แต่ดิฉันไม่เคยออกมาโพสหรือประจานว่านางเสียหายเลยเพราะดิฉันให้กฎหมายทำงานมาตลอด มาวันนี้กฎหมายเอง ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย ออกหนังสือผิดบ้างละลงผิดบ้างละ ขอหน่อยเถอะ ขอความเป็นธรรมให้กับทางนี้บ้าง ยอด 4 แสนคือยอดเงินที่มีการโอนเงินสลิปจริงไม่ได้บวกเพิ่มแต่อย่างไรหลักฐานมือผี ก็มี หลักฐานที่ท้าวโอนเงินให้ญาติตัวเอง แล้วโอยกลับก็มี แชทไปถามเรียบร้อย ช่วยหรือคดีหน่อยค่้ะ #ทนายแก้ว #พี่หนุ่ม #โหนกะแส
-เสียหายเหมือนกันค่ะ ยอด 65,450 / ของหนูยอด89000 ไม่ได้อะไรสักอย่างแถมโดนด่าว่าปากดี
-ทางนี้ส่งยอดไป 57,600฿ โดนโทรมาด่าว่าไม่ไปแจ้งความโง่มั่ง หน้าเหี้ยยยมั่ง โดนฉ่ำเลยค่ะ / ทางนี้45,000 ก็เงียบสนิท มีช่วงนึงทักไปบ่อยแต่นางก็เฉย จนโมโหมีด่ากันนางก็ปากแซ่บกลับมาเลย ใช้ชีวิตดีไม่มีทุกข์ร้อน มีการบอกด้วยนะกุไม่ได้โกงแต่บ้านล้ม"