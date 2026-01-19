เปิดความหมาย “พระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ยอดภูมะเขือ เสริมขวัญกำลังใจแนวหน้า

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่จัดสร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาของพระสงฆ์ ชาวบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ คุ้มครองผืนแผ่นดินไทย และเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้า
วันนี้ (19 ม.ค.) เปิดความหมายและความสำคัญของ “พระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอย่างสง่างามบนยอด ภูมะเขือ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนไทย โดยมีชาวบ้าน พระสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธา เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเสริมขวัญกำลังใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้า
แหล่งข่าวจาก กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า การจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล ซึ่งได้ร่วมประกอบพิธีเทเศียรองค์พระ พร้อมทั้งบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐานไว้ ณ ภูมะเขือ อันเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่สถานที่แห่งนี้
สำหรับพระพุทธรูปองค์นี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งทรงพระเมตตาประทานนามว่า “พระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์”