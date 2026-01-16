Live! SONDHI TALK : โคตรทุเรศ การเมืองเน่า เครนทับรถไฟโยงเหตุสลด - พรประภา “ตัวการหรือเหยื่อ” - ทำไมจีนถึงคุมกำเนิดมหาเศรษฐี?

วันนี้ (16ม.ค.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น
- พรประภา “ตัวการหรือเหยื่อ”
- โคตรทุเรศ การเมืองเน่า เครนทับรถไฟโยงเหตุสลด
- ทำไมจีนถึงคุมกำเนิดมหาเศรษฐี?
ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.328
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep328 (live)โคตรทุเรศ! การเมืองเน่า โยงเหตุสลด "เครนทับรถไฟ"Ep328 (live)
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep328 (live)
โศกนาฏกรรมรับต้นปี เครนก่อสร้างหล่น เหตุการณ์ซ้ำๆสะท้อนการเมืองล้มเหลวในการจัดการ และไร้ความรับผิดชอบ
สมัครสมาชิก membership ความจริงมีหนึ่งเดียว ช่อง SONDHITALK บน YouTube : https://www.youtube.com/@sondhitalk/join
• ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @sondhitalkโพสต์โดย คุยทุกเรื่องกับสนธิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2026