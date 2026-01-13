จับเขมร 71 คน หนีความอดอยากลักลอบข้ามแดนจันทบุรี หวังหางานทำในไทย

จับชาวกัมพูชา 71 คน ทั้งชาย หญิง และเด็ก ลักลอบข้ามแดนพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หนีความอดอยากมาหางานทำในไทย ตอกย้ำแรงกดดันจากความล้มเหลวภายในประเทศเพื่อนบ้าน
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ (13 มกราคม 2569) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและตรวจคนเข้าเมือง จับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บริเวณชายแดนพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาได้จำนวน 71 ราย ประกอบด้วยชาย หญิง และเด็ก ซึ่งลักลอบเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติในเวลากลางคืน จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าเกิดสภาวะอดอยากในประเทศ ทำให้ต้องดิ้นรนหลบหนีข้ามแดน สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันจากปัญหาภายในประเทศ ที่รัฐบาลยังไม่สามารถดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนได้
กองทัพเรือได้ควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมตามหลักมนุษยธรรม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด ก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตามกฎหมาย
กองทัพเรือยืนยันจะยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าระวังตามแนวชายแดนด้านตะวันออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และลดผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ