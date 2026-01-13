วอนช่วย! เด็กหญิง 3 ศพเหยื่อรถชน กล้องหน้ารถหาย หวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะคู่กรณีเป็นข้าราชการ

โซเชียลฯแห่แชร์! กรณีอุบัติเหตุสลดรถเก๋งชนเด็กนักเรียนหญิงเสียชีวิตรวด 3 ราย ญาติเผยมีพิรุธกล้องหน้ารถหายไปเมื่อถึงโรงพัก ด้านเพจดังระดมพลังชาวเน็ตช่วยติดแฮชแท็กดึงรายการ "โหนกระแส" เข้าตรวจสอบ หวังคืนความยุติธรรมให้ผู้สูญเสีย
วันนี้ (13 ม.ค.) เฟซบุ๊กชื่อ "ลุงโจ๊ก ใจดี" ได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุรถเก๋งชนเด็กนักเรียนหญิงอายุ 13 ปี เสียชีวิตรวม 3 ศพ ซึ่งประกอบด้วย เด็กหญิงกนกวรรณ ลำเจียก, เด็กหญิงระวินพร ผังคัสสะ และเด็กหญิงศรีประไพ แจะหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
โดยพบพิรุธ "กล้องหน้ารถหาย"ประเด็นหลักที่ทำให้ญาติและสังคมเกิดข้อสงสัยคือ ข้อมูลจากผู้ที่ไปถึงที่เกิดเหตุคนแรกๆ ที่ยืนยันว่าเห็นมีกล้องหน้ารถติดตั้งอยู่ แต่เมื่อรถคู่กรณีถูกนำไปที่สถานีตำรวจ ทางเจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่า "ไม่มีกล้องหน้ารถ" ทำให้ทางครอบครัวกังวลว่าหลักฐานสำคัญที่อาจระบุพฤติการณ์การขับขี่จะถูกทำลายหรือทำให้หายไป
และหวั่นอิทธิพลแทรกแซงคดี โดยทางผู้โพสต์ระบุเพิ่มเติมว่า ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา (ตาสีตาสา) ในขณะที่คนขับรถเก๋งคู่กรณีเป็น ข้าราชการและรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ จึงเกิดความเกรงล่วงหน้าว่าอาจมีการใช้อิทธิพลเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ทำให้คดีความไม่คืบหน้าหรือมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ วอนพลังชาวเน็ตช่วยส่งเสียงถึง "โหนกระแส"
ปัจจุบัน ทางเพจได้พยายามประสานงานไปยังรายการ "โหนกระแส" แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ จึงขอแรงสนับสนุนจากชาวเน็ตให้ช่วยกันดำเนินการดังนี้ ช่วยกันติดแฮชแท็ก รายการโหนกระแส ในคอมเมนต์ของโพสต์ต้นทาง เพื่อให้ทีมงานรายการเห็นข่าวและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ และขอกล้องหน้ารถจากพลเมืองดี: หากใครที่ขับรถผ่านเส้นทางที่เกิดเหตุและสามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้ โปรดช่วยส่งภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในคดี ผลักดันความยุติธรรม: ร่วมกันแชร์เรื่องราวภายใต้สโลแกน #เด็กๆต้องไม่ตายฟรี เพื่อกดดันให้เกิดการตรวจสอบอย่างโปร่งใส
ขณะนี้ทางครอบครัวและสังคมกำลังรอฟังความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับประเด็นกล้องหน้ารถที่หายไป รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ขับขี่ให้ถึงที่สุดเพื่อให้สมกับความสูญเสียครั้งใหญ่ของทั้ง 3 ครอบครัว