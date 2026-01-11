อาลัย "พยาบาลสาว" เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ชาวเน็ตแห่ตั้งคำถามถึงภาระงาน-การเยียวยา

โซเชียลฯแห่อาลัย พยาบาลวิชาชีพ รพ.ร้อยเอ็ด เสียชีวิตกะทันหันด้วยอาการหัวใจหยุดเต้นขณะปฏิบัติหน้าที่เวรดึก เพื่อนร่วมวิชาชีพสุดทน ตั้งคำถามถึงภาระงานที่หนักเกินแบกรับและการดูแลสวัสดิการบุคลากรด่านหน้า
วันนี้ (11 ม.ค.) เพจ “ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด” โพสต์แจ้งข่าวเศร้าการเสียชีวิตของ พว.ยุภารักษ์ สุขวรรณดี พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 ในวัยเพียง 30 ปี โดยระบุว่าเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจหยุดเต้นขณะปฏิบัติงานเวรดึก สร้างความสลดใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการสูญเสียบุคลากรในวัยทำงานที่กำลังเป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุข
เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบสิทธิประโยชน์และการเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเป็นธรรม รวมถึงการตั้งข้อสังเกตถึงชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานและความเหนื่อยล้าสะสมจากการเข้าเวรที่อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความสูญเสียในครั้งนี้
ขณะที่ความคิดเห็นจากชาวเน็ตส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการตั้งคำถามว่าครอบครัวจะได้รับการเยียวยาอย่างไรหากผู้เสียชีวิตเป็นเสาหลักของบ้าน พร้อมทั้งตัดพ้อถึงสภาพการทำงานที่ต้องตรากตรำขึ้นเวรเพื่อค่าตอบแทนเพียงน้อยนิด และฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสภาการพยาบาล ให้เร่งแก้ไขปัญหาภาระงานที่เกินกำลังก่อนที่จะมีเหตุการณ์สลดเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีก