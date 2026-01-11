ยืนหนึ่งทั้งโพล นิด้ายกเท้งอันดับหนึ่ง เลือกส้มทั้งคนทั้งพรรคสูงสุด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เผยยกแรกกระแสเลือกตั้ง 69 ยก "ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ" เป็นนายกรัฐมนตรีสูงสุด เลือก สส. พรรคประชาชนสูงสุด ทั้งแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ
วันนี้ (11 ม.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “ยกแรก กระแสเลือกตั้ง 69” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับกระแสการเลือกตั้ง ปี 2569
จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 24.76 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) อันดับ 2 ร้อยละ 20.84 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 14.12 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 4 ร้อยละ 12.12 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 5 ร้อยละ 9.64 ระบุว่าเป็น นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 5.04 ระบุว่าเป็น พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ) อันดับ 7 ร้อยละ 2.64 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) อันดับ 8 ร้อยละ 1.92 ระบุว่าเป็น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 9 ร้อยละ 1.84 ระบุว่าเป็น นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (พรรคประชาชน) อันดับ 10 ร้อยละ 1.32 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) ร้อยละ 5.48 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่) นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร (พรรคประชาชน) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า (พรรคกล้าธรรม) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (พรรคภูมิใจไทย) นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคประชาธิปัตย์) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคเพื่อไทย) นางสาวตรีนุช เทียนทอง (พรรคพลังประชารัฐ) หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี (พรรคพลังประชารัฐ) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายจูรี นุ่มแก้ว (พรรคประชาธิปัตย์) นางสาวรักชนก ศรีนอก (พรรคประชาชน) นายกัณวีร์ สืบแสง (พรรคพลวัต) ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (พรรคประชาธิปัตย์) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (พรรคไทยก้าวใหม่) ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก (พรรครักชาติ) นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล (พรรคปวงชนไทย) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคทางเลือกใหม่) และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) และร้อยละ 0.28 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
สำหรับพรรคการเมืองที่ประชาชนมีแนวโน้มในการเลือก สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 30.40 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน อันดับ 2 ร้อยละ 21.96 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 3 ร้อยละ 15.72 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 4 ร้อยละ 12.16 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 8.40 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 6 ร้อยละ 4.04 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ อันดับ 7 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 8 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย และร้อยละ 3.52 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้าธรรม พรรคไทยก้าวใหม่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทรวมพลัง พรรคไทยภักดี พรรคประชาชาติ พรรครักชาติ พรรคพลวัต และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนมีแนวโน้มในการเลือก สส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 30.48 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน อันดับ 2 ร้อยละ 22.32 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 3 ร้อยละ 15.44 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 4 ร้อยละ 12.56 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 7.80 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 6 ร้อยละ 4.16 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ อันดับ 7 ร้อยละ 2.24 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 8 ร้อยละ 1.76 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 3.12 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้าธรรม พรรคไทยก้าวใหม่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยภักดี พรรคประชาชาติ พรรคไทรวมพลัง พรรครักชาติ พรรคพลวัต และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) และร้อยละ 0.12 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ