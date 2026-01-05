เมียหลวงท้องแก่เปิดแชตสุดช้ำสามีทหารทิ้งนอนตกเลือด ขณะแอบไปเริงร่ากับชู้รักครูสาว

ภรรยาหลวงเปิดแชตสุดช้ำหลังสามีทหาร แอบคบชู้เป็นข้าราชการครูสาว โดยปล่อยให้เมียหลวงกำลังตั้งครรภ์นอนตกเลือด ส่วนสามีใช้สิทธิ์ลาดูแลลูกเมียแอบพาครูสาวเปิดตัวกับครอบครัว
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียล เมื่อภรรยาหลวงจดทะเบียนสมรสรายหนึ่ง ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดช้ำใจ หลังถูกสามีข้าราชการทหารและชู้รักซึ่งเป็นข้าราชการครู ในช่วงที่เธอกำลังตั้งครรภ์
ผู้เสียหายระบุว่า “ประสบการณ์ลูก2คน กับการจดทะเบียน สมรส 3 ปีอยู่กินกันมา5 ปี เเพ้ทางให้คุณครู เมียน้อย ที่มันสองคน รักกันมา5เดือน ในขณะที่ฉันอุ้มท้องลูก พร้อมกับเลี้ยงลูกน้อยๆ วัยไม่ถึง2ขวบ กู้หนี้ยืมสินหมุนเพื่อได้ค่านมลูก ในขณะที่ฉันนอนโรงพยาบาลด้วยอาการตกเลือดอาการแย่ทั้งแม่เเละลูกในท้อง
ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมามันใช่วันลาดูเเลภรรยาที่มันลาที่กองร้อยของฉันไปสมสู่กันเซิงกัน อย่างมีความสุข อีกคนเป็นข้าราชการครู อีกคนเป็นข้าราชการทหาร เค้าสองคนช่างดูเหมาะสมกันจริงๆ ถึงขั้นพากลับอุดร บ้านสามีฉันไปเปิดตัว
ทั้งที่ฉันนอนอยู่โรงพยาบาล ตัวฉัน ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกน้อยกับประครองอาการสู้ไปกับลูกในท้อง จนตออนี้ เริ่มเเข็งเรงขึ้นมาทั้งเเม่เเละลูก ฉันกำลังตกเลือดอยู่ สามีเเละอีครู เซิงกันอย่างมีความสุข เเละแล้ววันนี้ 2/1/69 มันก็ไปหา กันอีกรอบ“
หลังจาก เรื่องราวดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากทั้งคู่เป็นข้าราชการที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี แต่กลับกระทำผิดศีลธรรมและละเมิดกฎหมายทะเบียนสมรสอย่างชัดเจน
