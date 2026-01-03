"เจ้ากรมข่าว" ชี้ โพสต์ชัด แต่ไม่อ่าน จ้องจะใส่อย่างเดียว แจง ทหารดี ต้องอดทน ให้ ด้อม-ติ่ง ด้อยค่า ส่วนกลับ ถูกถามเคยไปรบหรือไม่ ลั่น ทุกตำแหน่ง คือฟันเฟือง ลั่น พูดพลาด ขอโทษกัน ไม่เสียหาย ติด #นายพลห้องแอร์
เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2569 พล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก โพสต์ข้อความชี้แจงผ่าน เฟสบุ๊คส่วนตัว ถึงกรณีการโพสต์ข้อความก่อนหน้านั้น ที่มีการกล่าวถึง "ทหารมีไว้ทำไม" ภายหลัง นายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ระบุว่าเป็นการด้อยค่า ปชน.ว่า
สิ่งที่น่าสนใจ คือ สิ่งผมโพสต์ใน Facebook แค่อธิบายว่า วาทกรรมด้อยค่าต่างๆ ที่บั่นทอนความรู้สึกทหารทั้งกองทัพ โดยพยายามอธิบายว่า หมายถึงนายพลบ้าง หมายถึงทหารไม่ดีบ้าง แล้วทหารที่เหลือเขาต้องมานั่ง ยอมให้ นักการเมือง ด้อม ติ่ง มาใช้วาทกรรม ด้อยค่าพวกเขาเหรอ
ผมเขียนชัดเจน แต่ไม่อ่านกัน มีตอบโต้กันหลายแบบ มีผู้ใหญ่บางคนด่าผมปัญญาอ่อน มีนักวิชาการบางคนพยายาม อธิบาย ด้วยทฤษฎีแล้วบอกให้เพิกเฉย มีคนบอกว่าผมปากแจ๋ว มีบางคนด่าผมว่าเคยไปรบมั้ย บางคนดูถูกผมต่างๆนานา เช่นนายพลโง่ สมองกลวง
แต่แปลกคือ ผมไม่ได้โกรธหรือรู้สึกอะไรเลย เพราะรู้มั้ยครับ เพราะหลายคนไม่รู้จักผม และที่สำคัญ หลายคนไม่อ่านสิ่งที่ผมเขียน มาถึงก็ใส่ๆ กันเลย
ถ้าอ่านแล้วพิจารณาดีๆ จะเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อ
1) ทหารคนอื่นไม่เกี่ยว คุณจะด่าทหารเลวคุณด่าไป แต่ทหารที่ไม่เกี่ยวข้องต้องมาสะดุ้งกับวาทกรรมด้อยค่าในขณะที่เขาไปทำหน้าที่ที่ชายแดน มันบั่นทอนความรู้สึก คุณอย่าด่าเหมารวมวาทกรรมด้อยค่า มันไปกระทบความรู้สึกความภูมิใจในอาชีพของทหารที่เหลือ
2) คุณปรามาสกองทัพ ว่ารบที่ไหนก็แพ้ วันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่า เราทำหน้าที่กันสมบูรณ์แบบ มีใครขอโทษหรือเปลี่ยนวาทกรรม ที่ดูถูกปรามาส กองทัพไปบ้างหรือยัง หรือจะปล่อยให้เงียบไปกับสายลม
3) การใช้คำพูดที่สร้างความแตกแยกขึ้นในกองทัพ เป็นสิ่งที่ต้องเคลียร์กัน ทหารไปรบคราวนี้มีตั้งแต่ พลทหารยันนายพล ถ้าถามว่านายพล นายพันตาย บ้างรึยัง คำตอบคือ ผู้จัดการไปเดินขายของเป็นฝ่ายการตลาดเองมั้ย? การออกไปทำหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ต่างกัน ตายแทนกันได้ เราต้องการความเชื่อใจกัน การรบที่ผ่านมาทั้ง 2 ยุทธการและ 2 ยุทธบริเวณนั้น คนที่ผ่านมาจะเข้าใจดีว่าหน้าแนวทำงานกันอย่างไร เราไม่ทิ้งกันอย่างไร เพราะความแตกแยกในกองทัพคืออันตรายย่างยิ่ง ต่อการทำภารกิจต่างๆ
สรุปคือ
1. หลายคนไม่อ่าน มาถึงก็ใส่เลย
2. คุณอยากจะด่าใคร ทหารคนไหนก็ด่ากันต่อไปแต่อย่าเหมารวมทหารทั้งกองทัพ คนที่ทำหน้าที่สมบูรณ์ไม่เกี่ยว
3. พูดอะไรผิดพาดพิงดูถูกเหยียบย้ำ ถ้าจะขอโทษกัน มันไม่อะไรเสียหายหรอก รับผิดชอบสิ่งที่พูดกัน สังคมก็จะหันมายิ้มให้กัน Digital Footprint มีให้เห็นกันครับ
ปล.
1. ใครที่ส่งสัยว่าผมเคยไปรบม้้ย เคยไปชายแดนมั้ย ผมจะตอบว่า ทำไมผมต้องบอกใครว่าผมทำอะไรมาบ้าง เพราภารกิจมีหลายหลายและมี
2. เรื่องทั้งหมดผมโพสต์ใน Facebook ของผม ผม ผมบ่นของผม แทนน้องๆทหาร ไม่ได้เจตนาให้เป็นไวรัล ถ้าเป็นไวรัล แล้วใครเดือดร้อนก็ขออภัย
3. อย่าดูหนัง Hollywood กันเยอะรบจริงมันไม่เหมือนกันหรอกครับ เจ็บจริงตายจริง หมากรุกแต่ละตัวยังทำหน้าที่ต่างกัน ฉันใดฉันนั้น ทุกภาคส่วนเป็นฟันเฟืองที่ต้องเดินด้วย การเมือง การทหาร การทูต การเศรษฐกิจ การสังคมจิตวิทยา การใช้วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี ต้องเดินด้วยกัน สังคมมันจะเดินไปข้างหน้าได้ ทุกภาคส่วนไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ก็ต้องค่อยๆ เปลี่ยนไป อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า มันจะไม่สำเร็จ