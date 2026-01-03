“ณัฐพงษ์” ควงผู้สมัครขอนแก่นนั่งซาเล้งแห่หาเสียง ดัน “ทนายป๊อก” ป้องกันแชมป์ขอนแก่นเขต 1

“ณัฐพงษ์” ควงผู้สมัคร สส.ขอนแก่น พรรคประชาชน นั่งซาเล้งแห่หาเสียง ดัน “ทนายป๊อก” ป้องกันแชมป์ ขอนแก่น เขต 1 พ่อค้าแม่ค้าแซว “ว่าที่นายกคนใหม่” เจ้าตัวย้ำไม่หวั่นบ้านใหญ่รวมตัว เชื่อไม่มีใครเป็นเจ้าของประชาชน
วันที่ 3 มกราคม 2568 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาชน พร้อมด้วย ทนายป๊อก นายวีรนันท์ ฮวดศรี ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น เขต 1 พรรคประชาชน ร่วมกิจกรรมแห่หาเสียงโดยใช้ขบวนรถสามล้อและมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแห่ไปรอบตัวเมืองขอนแก่น ทักทายประชาชนเพื่อแนะนำนโยบายของพรรคประชาชนในการเลือกตั้ง โดยกิจกรรมตลอดช่วงเช้านี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนสองข้างทางเป็นอย่างดี
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า รอบนี้ขอแรงชาวขอนแก่นอีกรอบเพื่อเข้าไปโหวตเท้งเป็นนายกคนที่ 33 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนพ่อค้าแม่ขายให้การต้อนรับและเข้ามาขอถ่ายรูป อย่างเป็นกันเอง และกล่าวชื่นชมว่า “พรรคประชาชน สู้ๆ ขอให้เท้งได้เป็นนายก”
มาขอนแก่นครั้งนี้เพื่อสวัสดีปีใหม่และถือโอกาสช่วยทนายป๊อก วีรนันท์ ฮวดศรี หาเสียงเพื่อป้องกันแชมป์ จังหวัดขอนแก่นถือเป็นพื้นที่สำคัญของพรรคประชาชนเพราะมีจำนวนที่นั่งถึง 11 เขต และเป็นพื้นที่ที่พี่น้องเคยมอบความไว้วางใจให้กับพวกเราถึง 3 ที่นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี ตนเชื่อมั่นว่าปีนี้ชาวขอนแก่นจะลงคะแนนให้พวกเรามากขึ้น เรามั่นใจว่าหากได้เป็นรัฐบาลครั้งนี้จะทำให้ประเทศดีขึ้นแน่นอนโดยเริ่มจากการเปลี่ยนขอนแก่นให้เป็นสีส้ม การเลือกตั้งครั้งนี้เรามีความพร้อมในทุกๆด้านคราวนี้ผู้สมัครเรามีคุณภาพ ทีมบริหารมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถและคุณภาพรอบด้าน และนโยบายกลั่นกรองมาอย่างดีพร้อมทำได้จริง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมติดต่อวันที่ 11 มกราคม 2569 นี้พรรคประชาชนจะเปิดทีมบริหารที่พร้อมเข้าไปทำงานหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เป็นรัฐบาล”
ขอนแก่นมีทั้งหมด 11 เขตเลือกตั้ง พรรคประชาชนส่งผู้สมัคร สส. ครบทุกเขต ดังนี้ นายวีรนันท์ ฮวดศรี เขต 1 (เบอร์ 3) นายอิทธิพล ชลธราศิริ เขต 2 (เบอร์ 5) นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง เขต 3 (เบอร์ 4) นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว เขต 4 (เบอร์ 8) นางคะนางค์ รักโนนสูง เขต 5 (เบอร์ 2) นายอภิชัย ชาตะมีนา เขต 6 (เบอร์ 3) นายวีรภัทร มีสกุลทิพยานนท์ เขต 7 (เบอร์ 6) นายยอดเพชร อุดเมืองเพีย เขต 8 (เบอร์ 1) นางสาวกมลชนก สุพรรณฝ่าย เขต 9 (เบอร์ 3) นายนิวัตร สระพรม เขต 10 (เบอร์ 3) นางสาวณัฏฐณิชา สารบรรณ เขต 11 (เบอร์ 3)
ต่อมานายณัฐพงษ์ได้ร่วมกิจกรรม พบปะประชาชนผู้สนับสนุนพรรค ณ คอฟฟี่เดอล่า บรรยากาศคึกคักแฟนคลับแน่นร้าน โดยณัฐพงษ์ได้เริ่มกล่าวทักทายประชาชน พร้อมให้ความเชื่อมั่นว่าหากพรรคประชาชนได้เป็นรัฐบาลสามารถพาประเทศไทยดีขึ้นกว่านี้ได้แน่นอนเมื่อสองปีที่แล้วทุกคนปรามาสอดีตพรรคก้าวไกลว่าไม่สามารถเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้ แต่พวกเราก็ทำสำเร็จ ในวันนี้ทุกคนปรามาสพวกเราว่าไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้ และการเลือกตั้งครั้งนี้พวกเราก็จะทำให้เต็มที่เพื่อเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนให้ได้เช่นเดียวกัน
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า การโหวตนายกครั้งล่าสุดนั้น พรรคประชาชนมีโจทย์สำคัญคือต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อปลดอำนาจขององค์กรอิสระเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกลั่นแกล้งทางการเมือง และใช้อำนาจรัฐกับประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม และสิ่งที่คุณอนุทินได้กล่าวว่า ยุบสภาตามคำสั่งหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นเพียงการโหนส้มสร้างความชอบธรรม ไส้ในไม่เคยคิดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้ จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมต้องเลือกพรรคประชาชนให้ได้เสียงสูงที่สุดเพราะหากเรามีเสียงที่มั่นคงเพียงพอก็จะสามารถทำให้พรรคประชาชนเป็นรัฐบาลและผลักดันวาระนโยบายที่อยากให้ประชาชนได้เพราะพวกเราไม่มีผลประโยชน์กับนายทุนคนใด ดังนั้นหากเรามีการเมืองที่ดีได้แล้วประเทศไทยก็จะสามารถดึงดูดคนเก่งและมีคุณภาพเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นเพื่อสร้างประเทศไทยที่เป็นของประชาชน
ทั้งนี้ นายณัฐพงษ์มีกำหนดการขึ้นเวทีปราศรัย “เลือกตั้งเทื่อเดียว เปลี่ยนอนาคตขอนแก่น” ณ BirdGarden เวลา 18.00 น. ก่อนเดินทางไปช่วยผู้สมัครอุดรธานีหาเสียงในวันที่ 4 มกราคม 2569 ต่อไป