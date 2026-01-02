ทภ.2 พบเขมรยังเสริมกำลังเตรียมพร้อม-บินโดรนภูมะเขือ-ปรับปรุงเส้นทางสู่เนิน 745

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา พบกัมพูชาเสริมกำลังเพิ่มความพร้อมทางยุทธศาสตร์หลายพื้นที่ แถมบินโดรนภูมะเขือ ปรับเส้นทางส่งกำลังบำรุงขึ้นเนิน 745
วันที่ 2 ม.ค. 69 กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาด้านภาคอีสานตอนใต้ ภาพรวมสถานการณ์ประจำวันที่ 1 ม.ค. 69 โดยทั่วไปยังไม่เกิดการปะทะด้วยอาวุธหรือเผชิญหน้าโดยตรง แต่ฝ่ายตรงข้ามยังคงเสริมกำลังและเตรียมความพร้อมเชิงยุทธการอย่างต่อเนื่อง
ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ช่องบกและช่องอานม้าไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวสำคัญ
ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษพื้นที่ช่องซำแต-โดนตวล-ภูผี-สัตตะโสม-พนมประสิทธิ์-ช่องตาเฒ่า พบการเสริมกำลังของฝ่ายตรงข้าม เพื่อเพิ่มความพร้อมในพื้นที่ยุทธศาสตร์
พื้นที่ปราสาทพระวิหาร-ผามออีแดง-ห้วยตามาเรีย ไม่พบการปะทะ แต่ยังมีการจัดกำลังเตรียมพร้อม
พื้นที่ภูมะเขือ-ช่องโดนเอาว์-พลาญยาว-พลาญหินแปดก้อน พบการส่งกำลังบำรุงและการบิน UAV ตรวจการณ์ของฝ่ายตรงข้าม
ชายแดนจังหวัดสุรินทร์พื้นที่ช่องจอม-ช่องเปรอ-ช่องระยี, ปราสาทคนา, ปราสาทตาควาย, ช่องกร่าง และปราสาทตาเมือนธม ไม่พบความเคลื่อนไหวสำคัญ
พื้นที่ปราสาทตาควาย ยังคงตรึงกำลังตามปกติ
จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ช่องสายตะกู ไม่มีความเคลื่อนไหวสำคัญ
เหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ส่วนหลังฝ่ายตรงข้าม ปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธี รองรับการส่งกำลังบำรุง โดยเฉพาะเส้นทางมุ่งสู่เนิน 745 และยอดโดม