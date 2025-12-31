อัศจรรย์ศาลาแปดเหลี่ยม พระบรมรูป ร.5 ไม่กระทบ หลังกัมพูชาโจมตี

ทีมโฆษก กอ.รมน. เผยภาพศาลาแปดเหลี่ยม บริเวณฐานสามแยก ปราสาทตาเหมือนธม ถูกทหารกัมพูชาโจมตีอย่างหนัก แต่องค์พระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ
วันนี้ (31 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก ทีมโฆษก กอ.รมน. ของทีมโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โพสต์ภาพความอัศจรรย์ ณ ศาลาแปดเหลี่ยม บริเวณฐานสามแยก ปราสาทตาเหมือนธม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ หลังถูกทหารกัมพูชาโจมตีอย่างหนัก แม้ฐานรองรับพระบรมรูปครึ่งพระองค์ของรัชกาลที่ 5 จะได้รับความเสียหายพังทลายลง แต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเมื่อพบว่า “องค์พระบรมรูปกลับไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ จากการโจมตีในครั้งนี้” เหตุการณ์นี้ถือเป็นขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้ทหารไทยยืนหยัดปกป้องอธิปไตยเหนือผืนแผ่นดินไทยในพุทธศักราช 2568 อย่างเข้มแข็งต่อไป