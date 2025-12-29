เปิดภาพมือทหารกล้าผู้พิทักษ์ผืนแผ่นดิน
เพจทีมโฆษก กอ.รมน.เผยแพร่ภาพ รอยลอกและแผลแตกบนฝ่ามือของ จ่าสิบเอกชยพล สารีแก้ว ไม่ใช่บาดแผลธรรมดา หากคือร่องรอยของการยืนหยัดในสมรภูมิไทย–กัมพูชาเกือบ 20 วันเต็ม เพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน และความสงบของคนไทยทั้งชาติ
นี่คือภาพมือของ "จ่าสิบเอกชยพล สารีแก้ว" นักรบผู้กล้าที่ทำหน้าที่รักษาผืนแผ่นดินไทยในสมรภูมิไทย - กัมพูชามาตลอดเกือบ 20 วันที่ผ่านมา
รอยลอกและแผลแตกบนฝ่ามือคือหลักฐานของความตรากตรำกลางแดดและอันตราย เพื่อให้คนไทยอีกหลายสิบล้านคนได้นอนหลับอย่างปลอดภัย แม้ไม่มีคำสรรเสริญในทุกวัน แต่คำว่า "ชาติ" คือสิ่งที่ท่านยึดถือไว้เหนือชีวิตตนเองเสมอ
กอ.รมน. ขอน้อมคารวะในความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจของทหารกล้าทุกนาย เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและอธิปไตยของชาติไทยอย่างยั่งยืน