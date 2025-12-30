เปิดแผนที่ “บ้านหนองจาน” ทหารไทยยึดคืนจากกัมพูชาตามเส้นเขตแดนอธิปไตยไทย

เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” แสดงแผนที่ “บ้านหนองจาน” บริเวณที่ทหารไทยยึดคืนจากกัมพูชา ตามเส้นเขตแดนระหว่างหลักเขตที่ 46-47 ซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีสิ่งกำบังทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ทหารไทยก็ทำสำเร็จ
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพบก ทันกระแส” ได้เผยแพร่ข้อความพร้อมภาพแผนที่ประกอบ ระบุว่า “เส้นสีน้ำเงินนี่มันสวยจริงๆ” ซึ่งหมายถึงเส้นเขตแดนระหว่างหลักเขตที่ 46-47 ที่ฝ่ายไทยอ้างสิทธิ์ตามแผนที่ 1 ต่อ 50,000 และกองทัพไทยสามารถยึดคืนมาได้ หลังจากที่ชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นเวลาหลายสิบปี พร้อมกล่าวถึงภารกิจของกำลังพลในพื้นที่บ้านหนองจาน ซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีสิ่งกำบังหรือที่หลบซ่อน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก
โพสต์ดังกล่าวยังระบุว่า ภารกิจในพื้นที่ดังกล่าวถือเป็น “งานยาก” ที่แอดมินเพจรู้สึกภาคภูมิใจ พร้อมชื่นชมความอดทนและความอึดของกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง แม้ต้องเผชิญสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการป้องกันตนเอง
ทั้งนี้ เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ได้ปิดท้ายข้อความด้วยแฮชแท็ก #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด เพื่อสะท้อนจุดยืนและขวัญกำลังใจของกำลังพลในการปกป้องประเทศชาติ