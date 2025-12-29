﻿ทภ.2 แฉเขมร “หยุดยิงในทางการเมือง” แต่ยังเคลื่อนไหวทางทหารในระดับต่ำ วางกับระเบิด-ใช้โดรนตรวจการณ์

ทภ.2 ระบุหยุดยิงวันแรก พบลักษณะการปฏิบัติของกัมพูชาสะท้อน “หยุดยิงในทางการเมือง” แต่คงเคลื่อนไหวทางทหารในระดับต่ำ โดยการวางกับระเบิด-ใช้ UAV ตรวจการณ์ ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังในที่ตั้งเดิม รักษาความพร้อมของกำลังพล
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ธ.ค.2568 กองทัพภาคที่ 2 สรุปภาพรวมสถานการณ์ชายแดน วันแรกหลังหยุดยิง (28 ธ.ค.) การหยุดยิงในวันแรกบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ภาพรวมสถานการณ์ตลอดทั้งวันยังไม่พบการปะทะด้วยอาวุธหนัก หรือการยิงตอบโต้กันอย่างเปิดเผย สถานการณ์โดยรวมอยู่ในภาวะหลังหยุดยิง แม้ความตึงเครียดจะลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
รายงานระบุว่า ฝ่ายกัมพูชาลดการใช้อาวุธหนักที่มีลักษณะชัดเจน เช่น ปืนใหญ่ และจรวดหลายลำกล้อง (BM-21) และปรับเปลี่ยนมาใช้การปฏิบัติในระดับต่ำ อาทิ การใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อการตรวจการณ์ การเคลื่อนย้ายกำลังและส่งกำลังบำรุงผ่านเส้นทางในพื้นที่พลเรือน ขณะที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังในที่ตั้งเดิม ตรวจการณ์พื้นที่ และรักษาความพร้อมของกำลังพลอย่างต่อเนื่อง
ในด้านการควบคุมสถานการณ์ การเคลื่อนไหวทางทหารและกิจกรรมทางอากาศของทั้งสองฝ่ายลดลงมาอยู่ในระดับการคุมเชิง โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวที่มั่นหรือการรุกคืบพื้นที่ ฝ่ายไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในภาพรวม แต่อยู่ระหว่างเพิ่มความระมัดระวังต่อภัยคุกคามแฝง เช่น การวางกับระเบิด และการสอดแนมด้วย UAV
ด้านการประเมินพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้าม พบว่าลักษณะการปฏิบัติสะท้อนการ “หยุดยิงในทางการเมือง” แต่ยังคงการเคลื่อนไหวทางทหารในระดับต่ำ โดยการวางกับระเบิด การใช้ UAV ตรวจการณ์ และการใช้พื้นที่พลเรือนเป็นเส้นทางหรือฐานพัก มีเป้าหมายเพื่อรักษาความได้เปรียบด้านพื้นที่และข่าวกรอง พร้อมลดความเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลสร้างความไม่ปลอดภัยให้ฝ่ายไทยในระยะยาว
ขณะที่ฝ่ายไทยยังคงรักษาการควบคุมพื้นที่และการตรึงกำลังได้อย่างมีระเบียบ แต่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกับระเบิดสะท้อนว่า ภัยคุกคามในรูปแบบสงครามอสมมาตรยังคงมีอยู่ในระดับสูง จึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน การตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่ รวมถึงการคุ้มครองกำลังพลในช่วงหลังหยุดยิง
สำหรับแนวโน้มในระยะสั้น คาดว่าสถานการณ์จะยังอยู่ในลักษณะ “สงบในเชิงยุทธการ แต่ตึงเครียดในเชิงพื้นที่” โดยฝ่ายตรงข้ามมีแนวโน้มใช้การสอดแนม การเคลื่อนกำลังแบบจำกัด และการก่อเหตุแฝง มากกว่าการเปิดการปะทะด้วยอาวุธหนัก ทั้งนี้ ฝ่ายไทยจำเป็นต้องเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการยกระดับสถานการณ์หรือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในอนาคต