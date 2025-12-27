DPU เปิดรับสมัครหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 3 หลักสูตรเดียวที่บูรณาการศาสตร์ทางกฎหมาย ธุรกิจ และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อช่วยเสริมศักยภาพผู้นำองค์กร

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดรับสมัครหลักสูตร “Super Legal Business Administration Leadership Program (Super LBA) รุ่นที่ 3” มุ่งเสริมศักยภาพผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ให้เข้าใจกฎหมายอย่างเป็นระบบ นำไปประยุกต์ใช้บริหารองค์กร บริหารความเสี่ยง และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซ้อน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2569
อาจารย์ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ประธานกรรมการหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 3 เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 คณะนิติศาสตร์ฯ ได้ต่อยอดมาเป็นหลักสูตร “สุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร” (Super Legal Business Administration Leadership Program หรือ Super LBA) รุ่นที่ 3 เพื่อเสริมศักยภาพผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ให้สามารถใช้ “กฎหมาย” เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร ท่ามกลางโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความเสี่ยงใหม่ โดยมีเนื้อหาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น เพิ่มจำนวน Module และเนื้อหาที่ปรับปรุงให้สอดรับกับธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต
อาจารย์ ดร.สุทธิพล ระบุว่า ในยุคโลกาภิวัตน์ ธุรกิจไม่อาจจำกัดอยู่เพียงภายในประเทศ ขณะที่ผู้นำองค์กรต้องเผชิญทั้งการแข่งขันระดับโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ภาวะ New Normal จากโรคอุบัติใหม่ ตลอดจนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎกติกาที่ซับซ้อนมากขึ้น
“กฎหมายอาจถูกมองว่าเป็นอุปสรรค แต่ในความเป็นจริง หากเข้าใจและใช้ให้ถูกต้อง กฎหมายคือเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง สร้างโอกาส และนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน หลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 3 จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ pain points ของผู้บริหารโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ให้เข้าใจกฎหมายได้เร็ว เห็นภาพชัด และนำไปใช้ได้จริง” อาจารย์ ดร.สุทธิพล กล่าว
นอกจากนี้คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังเปิดเผยอีกว่า หลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 3 เป็นการต่อยอดและพัฒนาจากความสำเร็จของรุ่นที่ 1 และ 2 โดยปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ครอบคลุมพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และประเด็นกฎหมายร่วมสมัย พร้อมบูรณาการศาสตร์ด้านกฎหมาย ธุรกิจ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร มุ่งเสริมสร้างทักษะทางกฎหมายให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและบริหารความเสี่ยง พัฒนา leadership skills ผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงบูรณาการ รวมถึงเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้นำจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันออกแบบแนวทางการใช้กฎหมายสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและเศรษฐกิจของประเทศ
สำหรับรูปแบบการอบรม ประกอบด้วยการบรรยายเชิงลึก การอภิปรายกรณีศึกษา (case studies) การทำ Moot Court Workshop for Executives รวมทั้ง Design Legal Thinking Process Workshop โดยเนื้อหาของหลักสูตรฯครอบคลุมถึง 9 Modules รวมกว่า 127 ชั่วโมง มีทีมวิทยากรที่มีชื่อเสียงกว่า 60 ท่าน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงาน กิจกรรม CSR การจัดทำรายงานกลุ่ม การถกแถลง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการให้คำปรึกษาผ่าน Legal Advisory Clinic เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและนำไปใช้ได้ทันที
หลักสูตรฯเปิดรับผู้บริหารระดับสูงหรือผู้นำองค์กรจากภาครัฐและภาคธุรกิจ จำนวนไม่เกิน 100 คน การศึกษาอบรมใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 ตุลาคม 2569 ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00–17.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 3 เพื่อยกระดับบทบาทผู้นำองค์กร เรียนรู้การใช้กฎหมายเป็นกลยุทธ์ และก้าวทันโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง