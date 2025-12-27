xs
xsm
sm
md
lg

DPU ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา” สู่ภาคกลาง–เหนือ ขยายผลแนวคิด AI Embedded Education หนุน Active Learning อย่างเป็นระบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “AI for Education” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผ่านการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยล่าสุดทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ DPU ได้ร่วมให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา” รอบที่ 2 และ 3 ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ เพื่อยกระดับศักยภาพคณาจารย์ทุกสาขาให้สามารถนำ AI ไปใช้ในการเรียนการสอนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานรอบที่ 2 ของโครงการ “การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–21 ธันวาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในภาคกลางจาก 37 สถาบัน เข้าร่วม โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก DPU นำโดย ผศ. ดร.ธิติพงศ์ ตันประเสริฐ หัวหน้าโครงการ AI Embedded Education ของ DPU และ อาจารย์ภควดี วรรณพฤกษ์ จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU ถ่ายทอดแนวทางการใช้ AI Chatbot เพื่อกระตุ้นการค้นหาข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์

ส่วนการดำเนินงาน รอบที่ 3 ในพื้นที่ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–26 ธันวาคม 2568 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมวิทยากรจาก DPU นำโดย ผศ. ดร.ธิติพงศ์ ร่วมกับ อาจารย์ Simran Kayastha จากวิทยาลัยนานาชาติ IC-DPU ถ่ายทอดแนวคิด AI Embedded Education และสาธิตการใช้ AI Teaching Assistant Bot ในรายวิชาจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในการเรียนการสอน

ขณะเดียวกัน เนคเทค สวทช. ได้จัดกิจกรรม Workshop ผ่านแพลตฟอร์ม Abdul UNI: Educational AI Platform เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมได้ฝึกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และลงมือสร้างต้นแบบห้องเรียนอัจฉริยะ โดยมีระบบ AI Tutor ช่วยสนับสนุนการออกแบบบทเรียนและการดูแลผู้เรียนรายบุคคล พร้อมจัดการชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร

ผศ. ดร.ธิติพงศ์ เปิดเผยถึงหัวใจสำคัญของแนวคิด AI Embedded Education ที่ถ่ายทอดในการอบรมคือการใช้ AI เข้ามาเป็นตัวช่วยกระจายความช่วยเหลือไปยังนักศึกษาในรูปแบบกลุ่มย่อย เพื่อแก้จุดอ่อนของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มักเผชิญข้อจำกัดเมื่อผู้สอนไม่สามารถดูแลทุกกลุ่มงานได้ทันเวลา การออกแบบระบบให้มี AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนประจำกลุ่มจึงช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอคอยผู้สอนเพียงคนเดียว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลากหลายสาขา ตั้งแต่วิศวกรรมไปจนถึงสายศิลปกรรมศาสตร์ที่เริ่มมีทัศนคติเชิงบวกต่อการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบการสอนเดิม

"แนวคิดของ DPU คือการใช้ AI เพื่อเสริมพลังให้อาจารย์ เปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนแบบ Active Learning เดิม อาจารย์ต้องเคลื่อนไปตามกลุ่มต่างๆ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ของนักศึกษาคืบหน้าตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ AI จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยกระจายความช่วยเหลือไปยังแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ทำให้อาจารย์สามารถควบคุมจังหวะการเรียนรู้ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

นอกจากการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคแล้ว การออกแบบนวัตกรรมดังกล่าวยังมุ่งเน้นการสร้างทักษะ AI Literacy ที่สำคัญ คือการฝึกให้นักศึกษาโต้ตอบกับ AI ตามลำดับขั้นตอนของบทเรียนโดยไม่มีการข้ามเนื้อหา เพื่อสร้างวินัยในการเรียนรู้และทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่อเนื่อง กระบวนการนี้ช่วยให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่ได้ทำงานเหมือนเครื่องจักรสำเร็จรูป แต่เป็นระบบที่ต้องอาศัยการสื่อสารและการกำกับอย่างมีตรรกะ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

“ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เครื่องจักรที่สั่งการแล้วจะได้ผลลัพธ์ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไป แต่เป็นแบบจำลองจากข้อมูลที่ย่อมมีความไม่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ มนุษย์เราอาจจะชินกับการสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตอบสนองแบบเที่ยงตรง แต่กับการสื่อสาร AI จะต้องเข้าใจความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นได้” ผศ. ดร.ธิติพงศ์ อธิบาย

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญที่คณาจารย์ต้องเผชิญคือความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผศ.​ ดร.ธิติพงศ์ เล่าว่า เนื้อหาที่ใช้ในการบรรยายเพียงเดือนก่อนหน้านี้ก็ต้องปรับใหม่ในรอบถัดมา เพราะสิ่งที่ DPU คิดค้นเมื่อปีที่แล้ว กำลังถูกพัฒนาเป็นเครื่องมือที่เปิดให้ใช้ฟรีโดยทั่วไปแล้ว เช่น Google ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างและแชร์ AI ได้เอง

และจากพลวัตความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี AI รวดเร็วมาก ภายในเวลาไม่ถึงปี และในอีก 3–6 เดือนข้างหน้าก็จะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นแน่นอน ความเร็วระดับนี้ทำให้ผู้สอนต้องเร่งปรับตัวอย่างรวดเร็ว ชนิดที่ว่าเพิ่งสอนจบหนึ่งภาคเรียน พอเริ่มภาคเรียนใหม่ก็ต้องปรับเนื้อหาอีกครั้งเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ สิ่งสำคัญที่สุดจึงอยู่ที่การสร้างความคุ้นเคยและความยืดหยุ่นกับ AI เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของปัญญาประดิษฐ์และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

“สำหรับ DPU เอง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี และ ผศ. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ กำหนดให้การใช้ AI ในการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดความสำเร็จหลัก (KPI) ของอาจารย์ ทำให้อาจารย์ต้องปรับตัวตาม และจากที่เห็น อาจารย์ก็มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับตัวได้รวดเร็ว ทำให้สามารถเกาะคลื่นเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ทัน” ผศ. ดร.ธิติพงศ์ เน้นย้ำ

การปรับตัวอย่างรวดเร็วนี้ถือเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัย และเป็นทิศทางที่ดีในการเสริมอาวุธอย่างปลอดภัยให้แก่การศึกษา และสามารถผสานเข้ากับโครงสร้างการเรียนการสอนเดิมได้อย่างราบรื่น

ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ AI ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา" ประจำปี 2568 ยังคงมีกำหนดจัดต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา











DPU ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา” สู่ภาคกลาง–เหนือ ขยายผลแนวคิด AI Embedded Education หนุน Active Learning อย่างเป็นระบบ
DPU ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา” สู่ภาคกลาง–เหนือ ขยายผลแนวคิด AI Embedded Education หนุน Active Learning อย่างเป็นระบบ
DPU ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา” สู่ภาคกลาง–เหนือ ขยายผลแนวคิด AI Embedded Education หนุน Active Learning อย่างเป็นระบบ
DPU ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา” สู่ภาคกลาง–เหนือ ขยายผลแนวคิด AI Embedded Education หนุน Active Learning อย่างเป็นระบบ
DPU ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา” สู่ภาคกลาง–เหนือ ขยายผลแนวคิด AI Embedded Education หนุน Active Learning อย่างเป็นระบบ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น