“ทราย เจริญปุระ” เตือนผู้ใช้ทาง M6 กลับเข้า กทม. ไม่ได้ หลังหลงวนกลับเขาใหญ่

นักแสดงชื่อดัง “ทราย เจริญปุระ” โพสต์เตือนประสบการณ์ตรง หลังใช้มอเตอร์เวย์ M6 จากเขาใหญ่ หวังกลับกรุงเทพฯ แต่พบทางปิดหลายจุด จนต้องวนกลับจุดเริ่มต้น วอนหน่วยงานติดป้ายแจ้งให้ชัดเจน
วัยนี้ (27 ธ.ค.) เพจ“ทรายว่านะ” หรือ ทราย เจริญปุระ นักแสดงชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย เล่าประสบการณ์การเดินทางบนมอเตอร์เวย์ M6 หลังเดินทางไปท่องเที่ยวเขาใหญ่กับมารดา โดยระบุว่า เส้นทาง M6 สามารถเดินทางไปปากช่องและจังหวัดนครราชสีมาได้ตามปกติ แต่ ยังไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครได้
ทรายระบุว่า ระหว่างขากลับได้ลองใช้ M6 เพื่อเลี่ยงการจราจรในตัวเมืองสระบุรี หลังพบป้ายบอกทางมุ่งหน้า “บางปะอิน – กรุงเทพฯ” จึงตัดสินใจขึ้นมอเตอร์เวย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเดินทางไปถึงกลับพบว่า ทางขึ้นบางปะอินถูกปิด ไม่สามารถกลับรถได้ ส่งผลให้ต้องมุ่งหน้าไปยังมวกเหล็กและปากช่องแทน
นอกจากนี้ เส้นทางมวกเหล็กยังถูกปิดเช่นกัน ทำให้ต้องวนรถกลับลงเขาใหญ่ และเริ่มต้นเส้นทางใหม่จากจุดเดิม สร้างความสับสนและเสียเวลาในการเดินทาง
ทั้งนี้ ทรายได้ฝากเตือนประชาชนที่มีแผนจะใช้มอเตอร์เวย์ M6 เพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ให้ตรวจสอบเส้นทางอย่างรอบคอบ พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ใช้ทาง