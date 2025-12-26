เสธ.เบิร์ด โพสต์เดือดปมชายแดนไทย-กัมพูชา ลั่น ไม่มีที่ทับซ้อน มีแต่ของกูกับของมึง!

พล.ท.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย โพสต์เดือดถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำชัด ไม่มีพื้นที่ทับซ้อน มีแต่ของกูกับของมึงเท่านั้น!!
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. เฟซบุ๊ก “Wanchana Sawasdee” หรือ พล.ท.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ระบุว่า “สถานการณ์ไทยกัมพูชาครั้งนี้ทำให้หลายพื้นที่มีความชัดเจนทางเขตแดนขึ้นทันที ไม่ต้องรอปักปัน ไม่ต้องรอวัดระยะ ไม่ต้องเดินสำรวจ ไม่ต้องเถียงกันเรื่อง 1:50,000 1:200,000 ไม่ต้องปักหลักแดนชั่วคราว ไม่ต้องคุยให้เสียเวลาและสุดท้าย ไม่มีพื้นที่ทับซ้อน มีแต่ของกูกับของมึงเท่านั้น”