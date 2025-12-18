เขมรยิงโดรนตกกลางปอยเปต อ้างเป็นของกองทัพอากาศไทย เพจดังคาดเป็น DP20 สำหรับตรวจการณ์

วันที่ 18 ธ.ค.เมื่อเวลา 21.33 น. เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์วิดีโอคลิปซากอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ที่กำลังถูกไฟไหม้ โดยระบุว่า เป็นคลิปที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ของกัมพูชา โดยอ้างว่าสามารถสอยโดรนตรวจการณ์ Dominator XP ของกองทัพอากาศไทยตกในพื้นที่จุดดินใหม่ (มณฑล 9) แขวงตลาดกลาง เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบประทับบ่า (MANPADS) รุ่น QW-3 ของจีน
ขณะนี้ภาพและคลิปดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ทางกองทัพอากาศไทยยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการ ว่ามีการสูญเสียอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในภารกิจดังกล่าวจริงหรือไม่ รวมถึงยังไม่ระบุ ประเภทหรือรุ่นของซากอากาศยานได้ว่าเป็นรุ่น Dominator XP ตามที่โซเชียลมีเดียฝั่งกัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่ จึงควรรอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกองทัพอากาศเพื่อความถูกต้องของข้อมูลต่อไป
ด้านเพจ thaiarmedforce.comโพสต์ข้อความว่า ภาพจากโซเชียลมีเดียของกัมพูชาแสดงให้เห็นภาพซากอากาศยานไร้คนขับของไทยลำหนึ่งซึ่งกัมพูชาอ้างว่าถูกยิงตกโดยจรวดต่อสู้อากาศยานประทับบ่าหรือ MANPAD โดยมีลักษณะคือมีปีกสีเทา และเห็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์และใบพัด
เราคาดว่าอากาศยานไร้คนขับที่ตกจะเป็น DP20 โดยเป็นอากาศยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการณ์ มิติความกว้างปีก 13.4 เมตร ความยาว 5.75 เมตร ความสูง 2.75 เมตร บินได้นาน 20 ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถติดกล้องตรวจการณ์หรือเรดาร์ SAR ได้
นี่เป็นการสูญเสียอากาศยานไร้คนขับขนาดใหญ่ครั้งแรกของกองทัพบกไทยในการปะทะ #ชายแดนไทยกัมพูชา ทั้งสองครั้ง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากอากาศยานไร้คนขับต้องบินเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยแทนเครื่องบินที่มีคนขับ