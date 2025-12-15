แฉ! “เอกสารลับ” เขมรจ้างบริษัทอเมริกัน ทำสงครามข่าวสาร ล็อบบี้นานาชาติกล่าวหาไทย

ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เปิดโปงเอกสารขึ้นทะเบียนตามกฎหมายสหรัฐฯ ชี้รัฐบาลกัมพูชาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาอเมริกัน เดินเกมสงครามข้อมูลข่าวสาร กล่าวหาไทยในเวทีโลก หวังบ่อนทำลายความชอบธรรม
วันนี้ (15 ธ.ค.) เพจ “ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย” เปิดเผยเอกสารสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติอเมริกัน เพื่อดำเนินการ “สงครามข้อมูลข่าวสาร” หรือการล็อบบี้ในเวทีนานาชาติ โดยเอกสารดังกล่าวปรากฏอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ efile.fara.gov ภายใต้กฎหมายการจดทะเบียนตัวแทนต่างชาติของสหรัฐอเมริกา (Foreign Agents Registration Act: FARA)
ชมรม STRONG ระบุว่า เอกสารดังกล่าวไม่ใช่ข่าวลือ ไม่ใช่ข้อมูลจาก AI และไม่ใช่เอกสารลับที่ถูกปลอมแปลง แต่เป็นเอกสารที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสหรัฐฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ “เปิดเผยว่าใครกำลังทำสงครามข้อมูลกับใคร” ไม่ใช่การรับรองท่าทีจากรัฐบาลสหรัฐฯ แต่อย่างใด
ตามเอกสารระบุว่า บริษัท National Consulting Services, Inc. ได้ยื่นเอกสารประชาสัมพันธ์ (Press Release) ต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในฐานะ “ตัวแทนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลกัมพูชาในสหรัฐอเมริกา” โดยมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก
ประเด็นแรก คือการสื่อสารต่อผู้นำโลก โดยอ้างว่านายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ส่งหนังสือถึงผู้นำระดับนานาชาติ อาทิ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผู้นำจีน ผู้นำยุโรป และเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อขอการสนับสนุนจุดยืนของรัฐบาลกัมพูชา
ประเด็นที่สอง เป็นการกล่าวหาไทยในเวทีระหว่างประเทศ ผ่านเอกสารที่ระบุว่า ไทยใช้กำลังฝ่ายเดียว ขยายแนวรั้วลวดหนาม ขับไล่พลเรือนกัมพูชา ละเมิด MOU ปี 2000 และละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งชมรม STRONG ชี้ว่า ข้อความทั้งหมดเป็นเพียง “คำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวของรัฐบาลกัมพูชา” ไม่ใช่รายงานข้อเท็จจริงของรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ถูกจัดทำและนำเสนอในลักษณะเอกสารทางการ
ประเด็นที่สาม คือการใช้กลไกด้านกฎหมายและประวัติศาสตร์เพื่อกดดันไทย โดยอ้างถึงสนธิสัญญา ค.ศ. 1904/1907 คำวินิจฉัยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และ MOU 2000 เพื่อสร้างภาพว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายถูกกระทำ ขณะที่ไทยเป็นฝ่ายละเมิด
เอกสารยังระบุชัดว่า บริษัท National Consulting Services, Inc. เป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ในฐานะตัวแทนรัฐบาลกัมพูชา โดยมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ระหว่าง ดอน เบนตัน ผู้บริหารบริษัท และ กอย กวง เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสหรัฐฯ และได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย FARA
นอกจากนี้ ยังพบเอกสารแนบภาพถ่ายชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนยางในเหตุปะทะพื้นที่บ้านหนองจาน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งถูกส่งต่อไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ พร้อมระบุว่า เอกสารทั้งหมดจัดทำและเผยแพร่โดย National Consulting Services, Inc. ในนามรัฐบาลกัมพูชา และกิจกรรมดังกล่าวจะถูกรายงานต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตามกฎหมาย FARA
ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ระบุว่า กรณีนี้ถือเป็น “สงครามข่าวสารเต็มรูปแบบ” และเตือนว่าอันตรายไม่ได้อยู่ที่เอกสารเป็นของปลอมหรือไม่ แต่อยู่ที่การนำเสนอข้อมูลฝ่ายเดียวในนามรัฐ ผ่านระบบกฎหมายและเวทีของมหาอำนาจ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเข้าใจของประชาคมโลก และบ่อนทำลายความชอบธรรมของประเทศไทยในระยะยาว