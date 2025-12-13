CIBA DPU โชว์ศักยภาพนักศึกษาการจัดการและบัญชียุคดิจิทัล คว้ารางวัลใหญ่บนเวที “GEN Z SNACK HACK” ร่วมดีไซน์อนาคตสแน็กเจน Z กับแบรนด์ชั้นนำของประเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Hackathon Day “GEN Z SNACK HACK!” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เปิดโอกาสให้นักศึกษาคิดและลงมือทำจริงในการออกแบบผลิตภัณฑ์และแคมเปญการตลาด ตามนโยบายของ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ด้วยศาสตร์ Potentialigence เพื่อมอบสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล โดยทุกคนได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด โดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ธุรกิจจริงของแบรนด์ชั้นนำ ซึ่งในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง DPU x TAO KAE NOI ที่ให้โจทย์จากโลกธุรกิจเข้าสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นักศึกษาจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) กวาดรางวัลถึงสองทีม คือ ทีมชนะเลิศ (Winner) ได้แก่ 4Ward ประกอบด้วย นายเจริญทรัพย์ เล็กกลาง และนายภาคิน เปลี่ยนสี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 (Second Runner-up) ได้แก่ Future Generations ประกอบด้วย นายพงษ์สุระ อุดชา นางสาวธนพร ศรีบุญ และนางสาวชนัญชิดา มีบุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1–2 จากหลักสูตรการบัญชียุคดิจิทัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนการเรียนรู้แบบลงมือทำของนักศึกษา CIBA ที่สามารถนำความรู้จากห้องเรียนออกมาใช้กับโจทย์ของแบรนด์ระดับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายเจริญทรัพย์ เล็กกลาง นักศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการ และหัวหน้าทีม 4Ward เล่าว่า ตอนเพื่อนชวนสมัครแข่งขัน รู้สึกลังเลอยู่บ้าง เพราะเวทีนี้เปิดให้แข่งตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 ทำให้ต้องเจอกับคู่แข่งหลากหลายระดับ แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจสมัครเพราะเชื่อว่า หากตั้งใจเรียนรู้ให้ลึกและจัดทีมให้แข็งแรง เด็กปี 2 ก็ทำผลงานได้ไม่แพ้ใคร ทีมของตนจึงประกอบด้วยเพื่อนที่เคยร่วมงานและเคยคว้ารางวัล Mini Capstone มาตั้งแต่ปี 1 รวมถึงพี่ ๆ จากสาขานานาชาติที่เข้ามาช่วยเสริมในจุดที่ทีมยังขาด ทำให้ทีมมีความครบเครื่องมากขึ้น
จุดเริ่มต้นของไอเดียมาจากการที่ทีมพบว่า “เศษสาหร่าย” ในกระบวนการผลิตของเถ้าแก่น้อยยังมีคุณค่าและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จึงพัฒนาคอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดต้นทุน ลดของเสีย และต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ ควบคู่กับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ทำงานบูธกิจกรรม Brain Boost Camp ที่เชียงใหม่ ซึ่งทำให้เห็นว่าสินค้าบางประเภทสามารถเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ “การเสริมพลังสมอง” ของเด็กมัธยมและนักเรียนเตรียมสอบได้อย่างชัดเจน จากจุดนี้ทีมจึงเกิดความคิดว่า สแน็กสาหร่ายสามารถยกระดับไปสู่การเป็น “ผลิตภัณฑ์สำหรับสมอง” ได้ ไม่ใช่แค่ของกินเล่นทั่วไป
“เมื่อนำไอเดียเรื่องการใช้ประโยชน์จากเศษสาหร่ายเข้ากับแนวคิด Discover Potential Unlimited ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทีมจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งแบรนด์และความต้องการของเด็กเจน Z ที่อยู่ในช่วงเตรียมสอบ โดยพัฒนาสูตรสแน็กจากเศษสาหร่าย ผสมธัญพืชและสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมอง อัดเป็นชิ้นพอดีคำ พร้อมวางตำแหน่งให้เป็น “ขนมเสริมศักยภาพ” ที่สะท้อนตัวตนของผู้บริโภคยุคใหม่และสอดคล้องกับภาพลักษณ์แบรนด์เถ้าแก่น้อยอย่างลงตัว” หัวหน้าทีม 4Ward กล่าว
นอกจากความคิดสร้างสรรค์ด้านผลิตภัณฑ์ ทีมยังให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ โดยนำความรู้จากรายวิชาการจัดการ การตลาด การเงิน และบัญชี มาวิเคราะห์ตั้งแต่เครื่องจักรที่ใช้ได้จริง ต้นทุน ราคาขาย ไปจนถึง KPI และ Execution Plan เพื่อให้โปรเจกต์มีความสมจริง สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการบริหารทีมที่มีวิธีคิดต่างกัน แต่เมื่อทุกคนเห็นภาพเดียวกัน โปรเจกต์ก็เดินหน้าได้อย่างมั่นคง
ด้าน นายภาคิน เปลี่ยนสี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการ ในฐานะผู้ออกแบบพรีเซนเทชัน ของทีม 4Ward กล่าวเสริมว่า เวที Hackathon เป็นประสบการณ์ที่ต่างจากการนำเสนอในห้องเรียนอย่างสิ้นเชิง เพราะครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงอาจารย์เป็นผู้ฟัง แต่มีทั้งทีมงานเถ้าแก่น้อยและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมานั่งฟังอย่างตั้งใจ ทีมจึงต้องซ้อมพูดหลายรอบ คัดเฉพาะสาระสำคัญที่สุดมาเล่าให้ครบภายในเวลาที่กำหนด พร้อมเตรียมคำตอบสำหรับคำถามลึกในมุมการผลิต ต้นทุน การตั้งราคา และโอกาสต่อยอดทางการตลาด ตรงนั้นทำให้เราเห็นว่าการคิดโปรเจกต์เพื่อแบรนด์จริง ๆ ต้องมองให้ครบทั้งฝั่งลูกค้า ฝั่งแบรนด์ และฝั่งธุรกิจ ไม่ใช่คิดแค่ไอเดียเท่ ๆ อย่างเดียว
“ประสบการณ์ครั้งนี้ช่วยเปลี่ยนระดับความมั่นใจในตัวเอง จากเดิมที่ไม่ค่อยกล้าฟันธงในไอเดียตัวเอง ก็เริ่มเชื่อว่าความคิดที่กลั่นออกมาจากการทำการบ้านและคิดอย่างเป็นระบบ สามารถไปต่อในโลกการทำงานจริงได้” ผู้ออกแบบพรีเซนเทชัน ของทีม 4Ward กล่าว
อีกด้านหนึ่ง ทีม “Future Generations” จากหลักสูตรการบัญชียุคดิจิทัล นำโดยนางสาวชนัญชิดา ผู้คุมทีมและผู้นำเสนอ เล่าว่า ทีมเลือกจับกลุ่มผู้บริโภคเจน Z ที่ใส่ใจสุขภาพ โดยพัฒนาสินค้า สาหร่ายทอดกรอบรสอกไก่อบกรอบสามเกลอ ใช้เครื่องสามเกลอรสไทยแท้ให้รสจัดจ้านแต่ไม่เค็มเกินไป และใช้น้ำมันอะโวคาโดในการทอด ซึ่งยังไม่ค่อยถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมสแน็ก ทีมยังอ้างอิงงานวิจัยด้านโภชนาการประกอบ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีจุดขายชัดเจนทั้งด้านสุขภาพและรสชาติ
“ ทีมผสมผสานความรู้จากทั้งการตลาด การจัดการ และการบัญชีเข้าด้วยกันทำให้แผนงานมีทั้งความคิดสร้างสรรค์และความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจจริง การแข่งขันครั้งนี้ทำให้เรามีไฟอยากลงสนามในเวทีอื่นต่อไป และทำให้เห็นว่าความรู้สายบัญชีสามารถนำมาต่อยอดสู่การคิดงานเชิงกลยุทธ์ได้จริง ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำงานหลังบ้านอย่างที่หลายคนเข้าใจ” ผู้คุมทีมและผู้นำเสนอ ทีม Future Generations กล่าว
เวที Hackathon “GEN Z SNACK HACK! – DPU x TAO KAE NOI” แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ของนักศึกษา CIBA DPU ก้าวข้ามห้องเรียนแบบเดิม ๆ ไปไกลกว่าการทำรายงานหรือเรียนทฤษฎี เพราะกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาปี 1–2 ได้ทำงานกับโจทย์จริงจากบริษัทใหญ่ คิดวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทำงานเป็นทีม และรับผิดชอบโปรเจกต์ที่ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และความละเอียดในการวิเคราะห์ธุรกิจ ถือเป็นประสบการณ์ของจริงที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจโลกธุรกิจร่วมสมัยมากขึ้น
ความสำเร็จของทีม “4Ward” และ “Future Generations” สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิด Discover Potential Unlimited และกรอบคิด DPU Potentialigence สามารถพานักศึกษาให้ค้นพบและปลดล็อกศักยภาพของตัวเองได้จริง ทำให้นักศึกษากล้าแสดงความคิด มั่นใจในการลงมือทำ และมองเห็นบทบาทของตนเองในโลกธุรกิจมากขึ้น พร้อมเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมก้าวสู่การทำงานด้วยความมั่นใจ