CIBA DPU ชู Purpose-Driven Marketing ปั้นนักการตลาดรุ่นใหม่ให้เข้าใจ “คุณค่ามากกว่าแค่ยอดขาย”

ในยุคที่ผู้บริโภคทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามกับแบรนด์ว่า “คุณขายอะไร” และที่สำคัญยิ่งกว่า “คุณเชื่อในอะไร” การตลาดเชิงคุณค่า กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทระดับโลกบริหารแบรนด์ภายใต้หลักคิด ความหมาย คุณค่า และผลกระทบต่อสังคม มากกว่าเพียงการสร้างรายได้ในระยะสั้น หลักสูตรการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Purpose Driven Marketing ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเป้าหมายและคุณค่า” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ผ่านระบบ Google Meet โดยมีคุณนิติ มุขยวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท V Management Services มาถ่ายทอดประสบการณ์จากมุมมองผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของแบรนด์ในยุคใหม่
คุณนิติได้นำเสนอมุมมองว่า การสร้างแบรนด์ในโลกยุคดิจิทัลไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำให้ผู้บริโภครู้จักหรือจดจำ แต่ต้องก้าวไปสู่การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคบนพื้นฐานของความเชื่อร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์มีความหมายและยืนระยะได้ในตลาดปัจจุบัน
“วันนี้ผู้บริโภคไม่ได้รู้สึกผูกพันกับแบรนด์เพราะโปรโมชันหรือราคาพิเศษ แต่เลือกสนับสนุนแบรนด์ที่มีจุดยืนตรงกับค่านิยมและความเชื่อของตนเอง ส่งผลให้การสื่อสาร “Purpose” กลายเป็นหัวใจสำคัญของการตลาดยุคใหม่” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท V Management Services กล่าว
ทั้งนี้หลังจบภาคทฤษฎี นักศึกษายังได้ร่วมแลกเปลี่ยนในรูปแบบอภิปราย Interactive Case Discussion ผ่านกรณีศึกษาจริง ทั้งธุรกิจ SMEs และ Startups ที่ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์ม TikTok รวมถึงแบรนด์ระดับโลกอย่าง Patagonia, IKEA และ Dove ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ทำให้นักศึกษาเข้าใจภาพการตลาดเชิงคุณค่าได้ชัดเจนและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ด้าน อาจารย์สุรชัย สวนทับทิม รองคณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี กล่าวถึงทิศทางการพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ว่า เราไม่ได้ผลิตคนที่ทำโฆษณาเป็น แต่ผลิตคนที่เข้าใจผู้คน รู้จักความหมายของแบรนด์ และใช้ทักษะการตลาดเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าต่ออนาคต
ดร.จิราพร ชมสวน อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล CIBA ผู้จัดโครงการสะท้อนว่า นักศึกษาไม่เพียงได้รับความรู้ แต่ได้มุมมองใหม่ว่าการตลาดเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำยอดขาย
หลังจบการสัมมนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล CIBA ให้ความเห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของนักการตลาดยุคใหม่ได้อย่างรอบด้านมากขึ้น โดย นางสาวณิฐชา แซ่เฮ้อ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้คิดว่าการตลาดคือการหาวิธีให้คนอยากซื้อของ แต่วันนี้เห็นอีกมุมหนึ่งว่า ความจริงแล้วการตลาดคือการสร้างคุณค่าที่ทำให้คนรู้สึกอยากสนับสนุนแบรนด์โดยไม่ต้องถูกบังคับ
ขณะที่ นายณัฐภกฤต โตอวยพร ที่สนใจเส้นทางสาย Digital Marketing เป็นพิเศษ กล่าวว่า ตนเคยคิดว่าการตลาดยุคนี้ต้องยิง Ads เก่ง ทำคอนเทนต์ไว แต่วันนี้ได้เรียนรู้ว่าแบรนด์ที่จะอยู่ได้ระยะยาวต้องมีเป้าหมายที่มากกว่านั้น ต้องตอบได้ว่าเรายืนข้างใครและทำไปเพื่ออะไร
อีกด้านหนึ่ง นายพีรพัชร ดิษฐ์สุข ให้ความเห็นว่า สิ่งที่ได้วันนี้ไม่ใช่แค่ความรู้ แต่คือวิธีคิด การได้เรียนรู้จากตัวอย่างจริงทำให้เห็นว่าการตลาดเชิงคุณค่าสามารถเปลี่ยนแบรนด์ธรรมดาให้มีความหมายและเป็นที่รักได้จริง
กิจกรรมครั้งนี้นอกจากสร้างความรู้เชิงกลยุทธ์แล้ว ผู้เรียนยังได้ฝึกคิดอย่างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และทำให้เห็นว่าศักยภาพของมนุษย์สามารถเติบโตได้เมื่อมีพื้นที่ให้ทดลอง ถกเถียง และตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยเชื่อ ซึ่งทั้งหมดสะท้อนแนวทางการเรียนรู้ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มุ่งสร้างพื้นที่ให้ผู้เรียน ค้นพบศักยภาพของตัวเองผ่านประสบการณ์จริง มากกว่าการจดจำเนื้อหาเพียงอย่างเดียว