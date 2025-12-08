"อาจารย์ช้าง" ชำแหละคดี "นัทปง" ชี้ คดีซับซ้อนเพราะ “พฤติกรรมของคนในเหตุการณ์”

“อาจารย์ช้าง มือปราบคอลเซ็นเตอร์“ วิเคราะห์การเสียชีวิต นัทปง ผู้ประกาศข่าว ช่อง 8 ชี้ชัดคดีดังกล่าวไม่ได้ซับซ้อนเพราะสารไซยาไนด์ แต่ซับซ้อนเพราะ “พฤติกรรมของคนในเหตุการณ์”
วันนี้ (8 ธ.ค.) เพจ “อาจารย์ช้าง มือปราบคอลเซ็นเตอร์”ได้ออกมาโพสต์วิเคราะห์การเสียชีวิตของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ นัทปง อายุ 35 ปี นักข่าวและผู้ประกาศข่าว ช่อง 8 หลังผลชันสูตรศพพบสารไซยาไนด์ในกระแสเลือดและกระเพาะอาหาร
โดยระบุว่า “ “คดีการตายของ นัทปง ไม่ได้ซับซ้อนเพราะสารไซยาไนด์ แต่มันซับซ้อนเพราะ ‘พฤติกรรมของคนในเหตุการณ์’ ที่ไม่สัมพันธ์กับความจริงใด ๆ ในทางอาชญาวิทยา”
คลิปล่าสุดจากวงจรปิดไม่ได้แค่บันทึกภาพ
แต่บันทึก ความลังเล ความนิ่ง ความรีบร้อน และการกระทำที่สวนทางกับภาวะฉุกเฉิน สิ่งเหล่านี้… คือสัญญาณที่นักสืบใช้แยก อุบัติเหตุ ออกจากอาชญากรรม
ในคดีที่พบ “สารพิษร้ายแรง” ในกระเพาะและกระแสเลือด เราจะไม่ถามว่า เขาตายอย่างไร? แต่จะถามว่า
“ใครมีโอกาสมากที่สุด
ใครมีพฤติกรรมผิดแปลกที่สุด
และใครพยายามอธิบายเหตุการณ์มากเกินความจำเป็น”
เพราะในทางอาชญาวิทยา ผู้กระทำผิดมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอ ไม่ใช่ที่ร่างกายเหยื่อ แต่ในพฤติกรรมของตัวเอง และคลิปที่หลุดออกมา ทำให้คำถามสำคัญชัดเจนขึ้นว่า
เหตุใดบางคนจึงเลือกยืนเฉย?
เหตุใดบางคนจึงรีบเปลี่ยนตำแหน่ง?
เหตุใดบางการเคลื่อนไหวจึง “รู้ผลล่วงหน้า” มากกว่าความเป็นจริง?
นี่ไม่ใช่คดีที่สังคมควรมองเป็นดรามาแต่มันคือเคสตัวอย่างของ “ความเงียบที่ผิดปกติ” และ “ท่าทีที่สวนเหตุผล” ซึ่งมักเกิดขึ้นเฉพาะในคดีเจตนาทำร้ายเท่านั้น
สุดท้าย... กล้องไม่โกหก พฤติกรรมไม่หลอกใคร
แต่คน… พยายามโกหกพฤติกรรมของตัวเองเสมอ
หวังว่าคดีนี้จะถูกคลี่คลายด้วยข้อเท็จจริง ไม่ใช่ด้วยเสียงของใคร และหวังว่าสังคมจะได้บทเรียนว่าอาชญากรรมร้ายแรงที่สุด ไม่ได้เกิดจากปีศาจ
แต่มักเกิดจาก “คนที่เราไว้ใจที่สุด” ครับ"