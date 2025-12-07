สองเพื่อนสาวยันไม่มีสิ่งบอกเหตุ ไม่ได้มีความขัดแย้งกันในกลุ่ม “นัทปง”คิดสั้น ปัดตอบปมไซยาไนด์

“โอ-ออ”สอบปากคำเข้ม 4 ชม. ปมเหตุการเสียชีวิต “นัทปง” ยันขณะอยู่ในบ้านไม่ได้ทะเลาะกัน และไม่มีสัญญาณเตือนว่าจะคิดสั้น
วันนี้( 7 ธ.ค.)ความคืบหน้าล่าสุดเวลา 14.00 น.หลังจากที่ น.ส.โอ และน.ส.ออ เพื่อนร่วมงาน ที่อยู่ภายในบ้านคืนที่เกิดเหตุ ได้เดินทางมายังโรงพัก สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือนัท ผู้สืบข่าวและผู้ประกาศข่าวช่อง 8 ตั้งแต่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา โดยหลังจากสอบปากคำนานกว่า 4 ชั่วโมง ทั้ง 2 คน ได้เดินออกมาจากห้องสอบสวนด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียด
น.ส.โอ กล่าวว่า ตอนนี้ตนได้เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อให้ข้อมูลว่าคืนที่เกิดเหตุ มีอะไรเกิดขึ้นภายในบ้านบ้าง ตอนที่ตนอยู่ทางบ้านไม่ได้มีการทะเลาะกัน แต่หลังจากที่ตอนกลับบ้านก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง คืนนั้นเราพูดกันแต่ถึงเรื่องอนาคต ความสุขในการทำงาน และการสร้างอนาคต น้องไม่ได้พูดถึงเรื่องฆ่าตัวตาย ตนเคยเจอคนชื่อบิ๊กแต่ว่านานๆเจอกันที ไท่สนิทเลย ตนสนิทกับนัทและต้น ขออนุญาตให้รายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวกับปัญหาชีวิต ตนขออนุญาตไม่ตอบคำถามตรงนี้ ส่วนเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไซยาไนด์ก็ไม่ขออนุญาตให้ข้อมูลใดๆ ส่วนเรื่องแชทนาย ก. ตนได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้ว ขอพูดได้แต่เรื่องที่เราพอรู้ และขอให้ตำรวจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด