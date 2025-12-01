ปิดตำนาน 55 ปี! "ร.ร.ไผทอุดมศึกษา" สู้ไม่ไหว ประกาศยุติกิจการ เซ่นวิกฤตเด็กเกิดน้อย-เศรษฐกิจทรุด

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ประกาศยุติการจัดการเรียนการสอนและเลิกกิจการโรงเรียนหลังเปิดมานานกว่า 55 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป เนื่องจากวิกฤต เด็กเกิดน้อยและเศรษฐกิจที่ขาดเสถียรภาพทางการเงินและตกต่ำ
วันนี้ (1 ธ.ค.) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ประกาศยุติการจัดการเรียนการสอนและเลิกกิจการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา หลังเปิดมานานกว่า 55 ปี โดยระบุว่า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ประสบปัญหาวิกฤตการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่ต้องปิดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2567 มีโรงเรียนปิดกิจการกว่า 40 โรงเรียน ส่วนหนึ่งของวิกฤตเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1. จำนวนเด็กที่เกิดน้อยลง โครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 2. ระบบเศรษฐกิจ ที่ขาดเสถียรภาพทางการเงินและตกต่ำ
ประกอบกับในช่วงปี พ.ศ.2563 – 2564 เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนและทุกสาขาอาชีพ ปัญหาที่กล่าวมานั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เช่นกัน ตลอดระยะเวลาของปัญหาดังกล่าว โรงเรียนได้พยายามคงไว้ซึ่งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทัดเทียม และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน แม้จะมีภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สูงขึ้น
อาทิ ค่าใช้จ่ายวิชาการ ค่าสาธารณูปโภค อัตราฐานเงินเดือนครูที่ปรับขึ้นใน 2 ช่วง ตามนโยบายรัฐบาล ค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักเรียน เป็นต้น อีกทั้ง การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนจากผู้ปกครองบางส่วนไม่ตรงตามกำหนดหรือไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนเลย ทำให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ
ในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยการลดขนาดโรงเรียนให้เล็กลง ปรับลดจำนวนครู และแรงงานบางส่วน แต่ยังคงประสบปัญหาด้านการเงินที่จะใช้บริหารจัดการในระยะยาว
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจยุติการจัดการเรียนการสอนและเลิกกิจการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป (เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569) โรงเรียนตระหนักดีว่าการเลิกกิจการของโรงเรียนในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนจึงขออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนจะแจกเอกสารทางการศึกษา ได้แก่ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จำนวน 2 ชุด ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการย้ายสถานศึกษา โดยจะแจกให้ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569
2. โรงเรียนได้ประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพิจารณารับนักเรียนของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นกรณีพิเศษ ดังมีรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้
โรงเรียนอนุบาลแสงโสม
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์
โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์
โรงเรียนอนุบาลชนานันท์
โรงเรียนแสงโสม
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์สายไหม
โรงเรียนสายอักษร
โรงเรียนสองภาษาวันเนส
โรงเรียนสตรีวรนาถ บางเขน
โรงเรียนระเบียบศึกษา
โรงเรียนพิชญศึกษา
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
โรงเรียนดรุณพัฒน์
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
โรงเรียนโชคชัยลาดพร้าว
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
โรงเรียนอรรถมิตร
โรงเรียนอมาตยกุล
โรงเรียนทับทอง
อนึ่ง โรงเรียนขออภัยที่ไม่สามารถแจ้งท่านผู้ปกครองได้ทันที หลังจากมีมติเลิกกิจการของโรงเรียน ด้วยมีระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปิดกิจการของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ แต่โรงเรียนจะยังคงจัดการเรียนการสอนเหมือนเดิมในภาคเรียนที่ 2 นี้
ทั้งนี้ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมรับทราบรายละเอียดการยุติกิจการของโรงเรียน และแนวทางการช่วยเหลือในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568
ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้บริหารและคณะครูทุกคนของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา มีความเสียใจอย่างสุดซิ้ง ที่ไม่สามารถดำเนินกิจการโรงเรียนต่อไปได้ และขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความร่วมมือ ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนด้วยดีมาตลอด ทั้งใน ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน