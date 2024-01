กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด เปิดบ้านแลกเปลี่ยนมุมมองการศึกษา และวัฒนธรรม

นางดวงใจ ตระกูลช่าง Chairperson & CEO of Beaconhouse Yamsaard School Group กล่าวว่า “กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเป็นผู้นำทางการศึกษาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่โลกอนาคต โดยเรามุ่งเน้นทักษะสำคัญ เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการปรับตัว เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกปัจจุบัน”ด้านนายคาซิม คาซูรี CEO of Beaconhouse School System กล่าวเสริมว่า “BISC เป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนในเครือ Beaconhouse มาเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ร่วมกัน ผ่านการแข่งขันกีฬาและวิชาการ ร่วมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานต่าง ๆ มากมาย แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนเน้นย้ำความเป็นชุมชนโลก”การเรียนการสอนของกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบใหม่ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Play-Based Learning ในระดับอนุบาล, Project-Based Learning และGlobal Perspectives ในระดับประถม, Soft-Skills Development และ Entrepreneurship ในระดับมัธยม รวมถึงการจัดกิจกรรม Learning Beyond Walls ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เปิดมุมมองให้กว้างขึ้นและนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง พร้อมด้วยการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กอล์ฟ เทนนิส ฟุตบอล ว่ายน้ำ เป็นต้น และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ที่จะช่วยพัฒนาจิตใจ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด แตกต่างจากโรงเรียนสองภาษาอื่น ๆ คือการให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีเครือข่ายทางการศึกษากับองค์กร สถาบัน และมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะทำให้นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาต่อ ได้รับประสบการณ์ใหม่ และฝึกฝนภาษากับชาวต่างชาติสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังมองหาการศึกษาแบบสองภาษาตามมาตรฐานสากล ที่พร้อมด้วยทักษะด้านการศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงความเชี่ยวชาญในหลายภาษาตรงตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการระดับโลก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ได้ที่ https://www.bys.ac.th/ หรือ Facebook: Beaconhouse Yamsaard International School และFacebook: Beaconhouse Yamsaard School Ladprao Facebook: Beaconhouse Yamsaard School Rangsit Facebook: Beaconhouse Yamsaard School Huahin