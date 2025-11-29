ในหลวงทรงบรรจุถุงพระราชทาน โปรดเกล้าฯ จัดทำ 10,000 ถุง เพื่อช่วยพสกนิกรผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรรจุสิ่งของในถุงพระราชทาน เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำ 10,000 ถุง
วันนี้(29 พ.ย.) เฟซบุ๊กเพจ “ธรรมนาวา วัง – เรือหลวงแห่งธรรม” ได้เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรรจุสิ่งของในถุงพระราชทานเพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ พร้อมระบุข้อความว่า “ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันงดงาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรรจุถุงพระราขทาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำถุงพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 10,000 ถุง
